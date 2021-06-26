Лучший бомбардир в истории эстонской сборной: Дания сделала мощную заявку

Всегда приятно смотреть матчи Дании, поскольку я сам играл в этой стране. Но на этот раз датчанам я особенно сопереживаю из-за того, что произошло в первой игре (речь о сердечном приступе полузащитника Кристиана Эриксена — прим. RusDelfi). Вне зависимости от того, с кем из пары Нидерланды — Чехия они встретятся в четвертьфинале, эту команду следует опасаться! Может показаться, что у Дании нет суперзвезд, но, может быть, в этом их сила — все играют за всех.

Прессинг Уэльса на первых минутах показывал, что главные надежды на положительный результат для этой команды были связаны с тем, чтобы открыть счет. Но эта надежда была разбита датским стартовым голом: прекрасная атака и очень красивое завершение Каспера Дольберга привели к тому, что датчане могли начать свою игру.

Было приятно видеть, как Дания успешно изменила тактику во время игры: когда они начали с трех центральных защитников, в какой-то момент Андреас Кристенсен перешел в центр поля, и команда стала играть в более привычной схеме 4-1-4- 1 или даже 4-3-3.

Дания сделала хорошую заявку: второй матч забивает по четыре гола. Дольберг, игравший на бывшем домашнем стадионе, забил два гола. Последние два взятия ворот были очень красивыми. Датская команда очень быстро переходила из обороны в атаку. Но главные проблемы Дании — травмы: большой вопрос с состоянием здоровья Саймона Кьёра — это их капитан и главный стержено обороны. То же самое с Томасом Делэйни и Юссуфом Поульсеном.