26.06.2021, 21:30
Американский ракетный эсминец вошел в воды Черного моря(2)
REUTERS/Yoruk Isik
Американский ракетный эсминец USS Ross вошел в Черное море, где примет участие в учениях Sea Breeze, говорится в заявлении 6-го флота ВМС США.
В свою очередь, в российском Национальном центре управления обороной сообщили, что силы Черноморского флота приступили к контролю действий американского военного корабля, передает "РИА Новости".
Многонациональные ежегодные маневры Sea Breeze проводятся с 1997 года, их организаторами выступают Украина и США. В этом году в них примут участие пять тысяч военнослужащих и 32 корабля от 32 стран.
Учения состоятся с 28 июня по 10 июля в Черном море.
По информации официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, под прикрытием Sea Breeze НАТО поставит на Украину современное оружие, которое в дальнейшем поступит в распоряжение армии и национальных батальонов в Донбассе.