"Школа жизни, которая научит полезным навыкам". Личный опыт продажи книг в США — стоит ли это того?
Так однажды, переехав учиться в Таллинн, я узнала о летней программе для студентов, которая предлагает работу в сфере прямых продаж в США. К слову сказать, у меня почему-то никогда не было мечты поехать именно в Америку, мне казалось это просто невозможным, ведь я девочка родом из Ида-Вирумаа. Но когда я узнала о такой возможности я ни разу не сомневалась и практически сразу согласилась на эту идею.
У нас с родителями очень тесная связь и сложно было представить, что мы не сможем видеться с ними целых три месяца и созваниваться только раз в неделю. Поэтому самым сложным оказалось убедить родителей в том, что мне это действительно нужно. Для любого родителя самое важное, чтобы ребенок был в безопасности. Но там Америка, что-то очень далекое и неизвестное, поэтому переговоры были долгими. Родители не пытались меня отговорить, но у них было очень много вопросов, на которые я им отвечала. Когда они убедились в том, что это действительно хорошая программа, которая пойдет мне на пользу, то они поддержали меня в моем решении. Благодаря им я смогла дойти до конца и прошла это лето успешно. За что я им очень благодарна!
В чем суть программы
Суть программы состоит в том, чтобы попробовать себя в сфере прямых продаж от двери к двери и совершить огромный шаг из зоны своего комфорта. Данная программа существует уже много лет и за все свое существование она воспитала тысячи студентов из разных уголков света. Студенты в течение лета разбросаны по всей Америке, по разным штатам, и все они занимаются одним и тем же делом — продают образовательные книги для детей всех возрастов, начиная от самых маленьких и заканчивая выпускниками старшей школы.
Стоит также упомянуть, что до этого момента все мои большие путешествия совершались на автобусе и не дальше Польши. Поэтому пересечь океан и окунутся в совсем не европейскую культуру было для меня вдвойне шокирующим событием. Но оно стало знаменательным в моей жизни, ведь именно там я поняла, что такое взрослая жизнь. Меня отправили в Техас, один из самых интересных и жарких штатов Америки. Я определенно влюбилась в это место.
Во-первых, сами продажи от двери к двери — одна из самых сложных работ, которые я когда-либо выполняла, а выполняя эту работу при температуре воздуха +40, так еще и передвигаясь на велосипеде, работа становилась еще тяжелее. В течение рабочего дня, который длился как минимум 12 часов, эмоции проходили несколько этапов от восторга до полного разочарования. Но каждый раз я преодолевала себя и шла к своей цели, я не сдавалась и со временем научилась выводить себя на правильный рабочий лад.
Как выглядел рабочий день
Сотни студентов, которые были разбросаны по штатам, в течение всего лета совершали один и тот же ритуал каждый день. Подъем ровно в 6:59 ни минутой раньше и ни минутой позже. Не спрашивайте почему, я сама не знаю ответа на этот вопрос, но так делали абсолютно все из года в год.
После резкого подъема мы отправлялись в холодный душ, чистили зубы, быстро одевались, брали с собой рюкзак и отправлялись завтракать в Breakfast place (место для завтрака вне стен дома). Дома завтракать было строго запрещено. Тут я могу вам объяснить почему. Все мы знаем как прекрасен завтрак и как много соблазнов дома. А когда ты выбегаешь из дома и завтракаешь где-то вне его стен, то рабочий процесс начинается намного быстрее.
После того, как мы позавтракали мы начинали изучать участок города, на котором мы будем работать, обзванивали клиентов и созванивались с нашими кураторами. И после этого мы начинали нашу работу (обязательным моментом было начать работу до того момента, как на часах наступит 9:00).
Целью каждого дня было сделать как минимум 30 презентаций. То есть как минимум 30 человек должны были увидеть наши книги, но ведь не каждый человек будет смотреть их. Поэтому за день я могла пообщаться до 60 человек и это за 12-13 часов в день. А работали мы так по 6 дней в неделю.
Кстати, по поводу обеда, за рабочий день у нас было всего два перерыва по 10-15 минут. Неплохо, правда? Сейчас тот рабочий график у меня не укладывается в голове, но тогда я действительно получала кайф от этого процесса, от динамики и от тех людей, с которыми мне удавалось пообщаться. Это невероятный опыт!
Чему же я научилась тем летом?
Казалось бы, что рабочий день наполнен какими-то непонятными и сумасшедшими действиями, но именно они держат тебя в тонусе и формируют дисциплину, а также учат самомотивации. Помимо основных навыков продаж (которые безусловно полезны и в обычной жизни) я научилась быстро принимать правильные решения и выкручиваться из самых сложных ситуаций. Конечно же уровень моего английского языка вырос на несколько ступенек. Но самое главное — я научилась нести ответственность за себя, за свои финансы и за свои решения. Это было определенно тяжелое лето, в дали семьи и друзей, в абсолютно незнакомой для меня обстановке и в неизвестном месте. Но это были одни из лучших каникул в моей жизни.
Если меня сейчас спросят, не жалею ли я о том, что пошла на этот шаг, то я с уверенностью скажу — НЕТ! Помимо заработанных денег, я получила кое-что бесценное — воспоминания, опыт, эмоции и навыки, которые останутся со мной на всю жизнь!
Поэтому если вы родитель и вы читаете эту статью, то поддержите своего ребенка в его начинаниях и идеях, потому что без вашей поддержки очень сложно двигаться вперед. А вместе с вашей поддержкой совершать шаги к своим мечтам гораздо приятнее!
А если вы все еще находитесь в поисках себя, то не бойтесь пробовать что-то новое, соглашайтесь на вызовы судьбы и новые испытания. Возможно, потом у вас не будет такой возможности. Если не сейчас, то когда?!
Специфика прямых продаж
Прямые продажи существуют уже много лет, однако они имею довольно противоречивую историю. Прямые продажи часто путают с финансовыми пирамидами, но в отличии от пирамид прямые продажи занимаются продажей не ”пустых” продаж, а предлагают реальный и конкретный продукт. Что означает, что продажи такого типа являются легальными и регламентированными.
Одним из самых важных преимуществ является то, что заниматьcя прямыми продажами может начать абсолютно любой человек, в любом возрасте и без раннего опыта в продажах. Также прибыль от прямых продаж может быть неограниченна, все зависит от того, сколько времени и сил вы готовы потратить для того, чтобы достичь нужного вам результата. Безусловно, к плюсам работы в прямых продажах стоит отнести личностный рост: навыки общения, стрессоустойчивость, умение задавать правильные вопросы и излагать свои мысли, ну и, конечно же, умение продавать.
Однако работая в прямых продажах можно столкнуться с недоверием со стороны покупателя. Недоверие порождено и тем, что под видом продавцов часто скрываются мошенники, которые обманным путем пытаются завладеть средствами доверчивых клиентов. От этого страдают прямые продажи и их участники. Также многие продавцы излишне навязчивы, поэтому это сильно отталкивает клиентов и снижает возможную прибыть.
Но смотря на целостную картину, можно с уверенностью сказать, что прямые продажи — это школа жизни, которая научит навыкам, которые будут полезны в любой сфере жизни и станет определенным вызовом для тех, кто решит себя испытать в данной сфере.