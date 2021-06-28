"Школа жизни, которая научит полезным навыкам". Личный опыт продажи книг в США — стоит ли это того?

Так однажды, переехав учиться в Таллинн, я узнала о летней программе для студентов, которая предлагает работу в сфере прямых продаж в США. К слову сказать, у меня почему-то никогда не было мечты поехать именно в Америку, мне казалось это просто невозможным, ведь я девочка родом из Ида-Вирумаа. Но когда я узнала о такой возможности я ни разу не сомневалась и практически сразу согласилась на эту идею.

У нас с родителями очень тесная связь и сложно было представить, что мы не сможем видеться с ними целых три месяца и созваниваться только раз в неделю. Поэтому самым сложным оказалось убедить родителей в том, что мне это действительно нужно. Для любого родителя самое важное, чтобы ребенок был в безопасности. Но там Америка, что-то очень далекое и неизвестное, поэтому переговоры были долгими. Родители не пытались меня отговорить, но у них было очень много вопросов, на которые я им отвечала. Когда они убедились в том, что это действительно хорошая программа, которая пойдет мне на пользу, то они поддержали меня в моем решении. Благодаря им я смогла дойти до конца и прошла это лето успешно. За что я им очень благодарна!

В чем суть программы

Суть программы состоит в том, чтобы попробовать себя в сфере прямых продаж от двери к двери и совершить огромный шаг из зоны своего комфорта. Данная программа существует уже много лет и за все свое существование она воспитала тысячи студентов из разных уголков света. Студенты в течение лета разбросаны по всей Америке, по разным штатам, и все они занимаются одним и тем же делом — продают образовательные книги для детей всех возрастов, начиная от самых маленьких и заканчивая выпускниками старшей школы.