На площади Вабадузе на большом экране покажут решающие игры ЧЕ по футболу

Эфиры матчей одной восьмой и четвертьфиналов будет начинаться в 18:30 и 21:30, а полуфиналов и финала — в 21:30. Время окончания передач — ориентировочно в полночь.

По словам вице-мэра Таллинна Вадима Белобровцева, Чемпионат Европы по футболу бесспорно является одним из наиболее значимых спортивных событий начала лета. ”Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, футбольные фанаты в течение долгого времени не могли болеть за любимые команды на трибунах стадионов или собираться вместе у телеэкранов, — сказал Белобровцев. — Теперь такие возможности постепенно возвращаются. Помимо этого стать свидетелями большого спортивного события можно будет прямо в сердце Таллинна, на площади Вабадузе. Мы организовывали такие просмотры во время Чемпионата мира в 2018 году, и они тогда пользовались популярностью. Поэтому мы решили продолжить традицию и теперь — с играми Чемпионата Европы. Желаю всем испытать настоящие футбольные эмоции!”

Старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм подчеркивает важность того, чтобы после смягчения ограничений как можно быстрее восстановилась нормальная жизнь в центре города. ”Массовые мероприятия и концерты — это неотъемлемая часть летних развлечений в центре города, которые, с одной стороны, дарят нашим гостям эмоции, а с другой — являются важным подспорьем для местных предпринимателей, — отметила Хауканымм. — В то время, когда количество туристов заметно снизилось, ведущую роль стали играть мероприятия, ориентированные на местных жителей. Приглашаю всех насладиться атмосферой отдыха в родном городе! И одним из важных мероприятий в конце июня и начале июля обязательно станут совместные просмотры на площади Вабадузе матчей Чемпионата Европы по футболу”.

Большой экран для просмотра игр будет размещен на площади таким образом, чтобы зрители могли расположиться на ступеньках. Звук будет усилен с помощью дополнительной звуковой техники.