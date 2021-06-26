Невероятные Нидерланды, провальная Турция, очаровательная Венгрия и невезучая Польша. Итоги группового этапа от блогера RusDelfi
Группа А
Италия — Уэльс
Заключительный третий тур открывался матчем с участием сборной Италии, как собственно, и сам турнир. По большому счету, ничего не значащий матч, как для итальянцев, которые первыми на турнире гарантировали себе выход в плей офф, так и для Уэльса, которому для выхода из группы было достаточно не проиграть с разгромным счетом и надеяться, что Швейцария не разгромит в параллельном матче сборную Турции.
Именно матч без интриги мы с вами и наблюдали. Манчини выпустил практически второй состав на поле, дав дебютировать многим игрокам. Но даже в таком составе итальянцы выиграли 1:0. Уэльс не смог взломать защиту соперника продлив рекордную победную серию соперника. Кульминацей поединка стала замена вратаря итальянской сборной на 89-й минуте. Роберто Манчини решил дать возможность сыграть второму номеру Сальваторе Сиригу уже на последних минутах матча . Отличный жест итальянского тренера, который без потерь провел свою команду сквозь групповой турнир.
Турция — Швейцария
Турция — откровенно одна из самых слабых команд этого турнира.Достаточно неожиданно турки полностью провалили этот турнир, хотя считались крепким орешком и до старта им прогнозировали даже выход из группы. Швейцарцы же в своем стиле проводят турнир, явно не блистая игрой, но не сдаваясь без боя. Матч между этими сборными получился достаточно открытым. Было множество моментов и как итог — 4 гола в этой игре. Турки наконец-то забили, открыв счет голам на этом турнире, но их единственный точный удар швейцарцы ответили тремя.
В этой игре сборной Турции не получилось громко хлопнуть дверью, они провально вылетают с нулем в граффе набраных очков, а швейцарцы выходят с третьего места и продолжают борьбу.
Группа Б
Дания — Россия
До начала этой игры лишь Бельгия гарантировала себе выход из группы, а остальные команды должы были разыграть оставшиеся места в плей-офф. В этой игре датчанам нужно было крупно побеждать, а Россию устраивала и ничья. Но к сожалению болельшиков российской сборной, игра развивалась совсем не так, как им бы хотелось. Датчане обе свои предыдщие игры проводили достаточно хорошо, создавая много моментов, и было понятно, что в этой игре они тоже не будут отсиживаться в обороне. Игра прошла полностью по датскому сценарию, североевропейцы доминировали на протяжении всей игры, а во втором тайме могли забивать намного больше, чем 4 забитых мяча.
Провальный и очень невзрачный матч в исполнении российской сборной, которая допустила несколько досадных ошибок и заканчивает свое выступление на этом турнире.
Бельгия — Финляндия
Бельгийцы как и ожидалось провели матч под свою диктовку и набрали максимальное количество очков в своей группе. Игра прошла, как говорится на футбольном жаргоне, в ”одни ворота”, и кроме финского гола из офсайда, игра наших географических соседей толком ничем и не запоминалась. Бельгийцы во главе с Де Брюйне всю игру терзала финскую оборону, не давая команде соперника времени на выход из-под прессинга.
Итог матча 2:0 в пользу бельгийцев, и финны занимают третье место в группе, пропустив вперед датчан.
Любопытно будет увидеть бельгийцев на более поздних стадиях турнира с более серьезными соперниками, ведь как и на чемпионате мира 2018 года, именно они считаются одним из главных фаворитов турнира.
Группа С
Украина — Австрия
До старта этого поединка обе команды претендовали на выход из группы, имея одинаковое колличество очков и игра обещала быть интересной. Но особой борьбы не получилось, так как австрийцы полностью переиграли своих соперников. Очень неожиданно было наблюдать шквал атак австрийской сборной, которая уже в первом тайме могла забивать три или четыре мяча, но каким-то чудом забили лишь один.
Сборная Украина провела очень плохой матч, включившись лишь в конце встречи, и проведя на неплохом уровне лишь заключительную десятиминутку. Лидеры сборной Украины Зинченко и Малиновский полностью провалили игру — особенно это касается последнего. Игра так и закончилась со счетом 1:0, и австрийцы, победившие дважды на групповой стадии, выходят со второго места, а Украина занимает третье место, откуда, забегая вперед скажу, все равно квалифицровалась в 1/8 финала.
Северная Македония — Нидерланды
Как и матч Италия — Уэльс, эта игра толком ничего не значила для обоих соперников. Македонцы покидали турнир, а голландцы уже обеспечили себе первое место. Впрочем, балканцы — явный аутсайдер не только этой группы, но и, пожалуй, всего Евро, провели достаточно боевой турнир, показав атакущий футбол в каждой из своих игр. Эта игра не стала исключением. Было у македонцев и попадание в штангу и спорный гол из офсайда, но гол по правилам они, к сожалению, так и не забили. Голландцы добыли победу на классе со счетом 3:0. Сборная Македонии заслуживает всяческих похвал за свою игру на этом турнире, а их главная легенда Горан Пандев в этой игре закончил карьеру профессионального футболиста.
Группа D
Англия — Чехия
До старта чемпионата Европы сборная Англии была в числе главных фаворитов.
Остается она им и сейчас, только сомнений с каждой игрой становится гораздо больше. В этой игре тренер англичан Гарет Саутгейт сделал несколько замен, выпустив Грилиша и Букайо Сака, которые должны были изменить рисунок игры.
Начало игры подарило болельщикам сборной Англии надежду, англичане начали довольно резво, даже попали в штангу, но затем мы увидели их привычную игру. Вратарь чехов несколько раз спасал свои ворота, но в целом показать яркую игру ангичанам не удалось. Очень боязливый футбол, в котором у чехов тоже было несколько моментов и возможность забить свой гол. Однако Англия всё-таки вымучила свой любимый счет 1:0 и квалифировалась с 1-го места в группе, забив всего два гола за весь групповой этап — удивительный показатель для лидера.
Шотландия — Хорватия
Обе команды до этой игры довольствовались лишь 1 набраным очком, и очная встреча являлась ключевой. Хорваты все-таки победили в интереснейшой игре и просочились в следующую стадию, но шотландцы, как оба своих предыдущих матча боролись до последнего.
Обеим командами нужно отдать должное за старание, но все таки класс взял свое, и Модрич с Перишичем, которые оформили по ''гол+пас”, добыли победу своей сбороной. Игра закончилась со счетом 3:1, и именно в этой игре шотландцы всё-таки забили свой гол, на который они уже давно наиграли.
Группа Е
Швеция — Польша
До начала 3-го раунда все 4 команды имели шансы на выход из группы. Шведов устраивала и ничья, а вот полякам во что бы то ни стало нужна была победа. Очень результативный матч закончился со счетом 3:2 в пользу шведов, которые забили на последних минутах. Но справедливости ради стоит отметить, что поляки были сверхмотивированы и провели очень хороший матч, но в этот день футбольная фортуна просто была не на их стороне.
Пожалуй, один из лучших нападающих современности Роберт Левандовски дважды с двух метров попал головой в перекладину. Как итог — после двух поражений поляки вылатают из турнира, а ни разу не проигравшие шведы шагают дальше в плей офф.
Испания — Словакия
Испания достаточно невыразительно проводит этот турнир. Сыграв обе игры вничью, ”красная фурия” явно рассчитывает найти в своем составе лидера — но не находит. В сборной проходит смена поколений, и многие ветераны не были вызваны на турнир. Игра со словаками была довольна странной. Был и уже ставший плохой тенденцией незабитый пенальти испанцев и два автогола у словаков. Вначале их вратарь Дубравка забил очень курьезный автогол в волейбольном стиле, а затем мяч в свои ворота отправил полузащитник Куцка, давший повод снова порассуждать о том, что лучший снайпер Евро-2020-автогол.
В целом после первого пропущенного гола словаки просто поплыли, и игра закончилась со счетом 5:0. Словаки покинули турнир а испанцы квалифировавшись,оставили больше вопросов чем ответов своей игрой.
Группа F
Франция — Португалия
Глядя на афишу этой группы, остается в очередной раз пожалеть о том, что финальном турнире Евро не 16, а 24 команды. Представляете, какая бы разыгралась интрига, если бы в плей-офф выходили бы по две команды, и кто-то из трио Франция, Германия, Португалия-обязательно вылетел бы?
В данной встрече сошлись действующие чемпионы мира против действующих чемпионов Европы, и игра могла бы превратится в лютую битву за выживание, где каждую из команд устраивала бы только победа. Сейчас же при определенном раскладе команды могли и проиграть хоть 0-3, но все равно пройти дальше. К счастью для болельщиков, игра получилась очень интересной и результативной.
Очередной рекорд побил Криштиану Роналду, оформивший дубль. Второй мяч стал 109 голом за национальную сборную Португалии, и португалец сравнялся по этому показателю с иранцем Али Даеи. У Франции в этот день феерил Карим Бензема, также оформивший дубль. Итоговый счет на табло 2:2, и обе команды уверенно шагнули в плей-офф.
Венгрия — Германия
После жеребьевки сборную Венгрии автоматически списали в этой "группе смерти". Но венгры — действительно открытие этого чемпионата. В каждой игре команда билась до последнего, и эта встреча не стала исключением. Победа выводила бы венгров дальше по турнирной сетке, и они даже открыли счет во встрече, но более опытная сборная Германии все-таки свела встречу к выгодной для себя ничьей. Игра получилось боевой, а местами сборная Венгрии и переигрывала своих соперников.
Результативная ничья 2:2 выбила венгров из турнира. Но к этой сборной нет никаких претензий, начиная от мотивации, да и самого класса игры, которую они показали, ведь на равных бились со всеми грандами в свое группе, а португальцам крупно проиграли пропустив лишь в последней десятиминутке.
Группавая стадия прошла а мы с вами получили вот такие восемь интереснейших баталий в плей-офф:
Уэльс — Дания
Австрия — Италия
Швейцария — Франция
Голландия — Бельгия
Англия — Германия
Испания — Хорватия
Швеция — Украина
Берегите себя и будьте здоровы! Любите футбол!