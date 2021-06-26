ФОТО и ВИДЕО | В Майами обрушилось 12-этажное здание. 4 человека погибли, 159 не найдены(1)
Мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава сообщила в пятницу утром, что найдены уже 120 человек, которые находились в здании. "Но число тех, кто считается пропавшими, выросло до 159", - сказала она. Ранее сообщалось, что пропавшими числятся около 100 человек.
Пока неизвестно, сколько именно людей находилось в здании во время происшествия.
Многим из спасенных потребовалась медицинская помощь, двое отправлены в больницу. Есть опасения, что под завалами или заблокированными в нижних этажах остаются еще десятки людей. Спасатели с помощью подъемных кранов пытаются добраться до жителей, чтобы помочь им эвакуироваться.
Утром в четверг жительница США Дженни Ургеллес узнала страшную новость: дом, в котором жили ее родители, обрушился. Она тут же бросилась звонить им, но услышала лишь автоответчик. "Я все еще не теряю надежды, я очень хочу знать, что происходит", - рассказала она одному из местных телеканалов.
Президент Джо Байден одобрил введение чрезвычайного положения во Флориде: это означает, что Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям поможет местным службам в оказании помощи.
На снимках из района Серфсайд, расположенного к северу от Майами-Бич, видна огромная куча щебня, возвышающаяся у жилого дома. "Задняя часть здания, вероятно, на треть или даже больше, полностью разрушена", - заявил на пресс-конференции мэр Серфсайда Чарльз Беркетт.
Сообщается, что здание обрушилось около двух часов утра (10:00 по московскому времени).
С наступлением темноты спасатели использовали эхолокаторы и специально обученных собак, пытаясь найти людей в завалах. Чтобы добраться до пострадавших, команды спасателей пытались проложить туннель от подземной парковки к месту, где могут находиться люди.
Служба пожарной охраны Майами-Дейд сообщила, что на место происшествия было отправлено 80 автомобилей. В спасательной операции также участвует полиция.
"На месте находятся пожарные и поисковые команды с собаками, - рассказал журналистам директор полиции округа Майами-Дейд Фредди Рамирес. - Они проводят поисково-спасательную операцию и будут ее продолжать. Они не сдаются. Они будут работать всю ночь без передышки".
Поисковые службы сообщают, что из-под обломков раздается стук и другие звуки. Однако существуют опасения, что на спасателей могут обрушиться бетонные обломки.
"Это медленный и методичный процесс. Каждый раз, когда мы начинаем пробивать часть конструкции, на нас падают обломки", - рассказал помощник начальника пожарной службы округа Майами-Дейд Рэй Джадалла.
Продолжительные дожди и штормовой ветер еще больше осложняют и без того непростую задачу спасателей.
Местные власти начали брать образцы ДНК у родственников пропавших без вести на случай, если под обломками будут обнаружены их останки. Родные и близкие пропавших под завалами находятся в нескольких кварталах от обрушившегося здания, ожидая новой информации и опасаясь худшего.
Местный житель Николас Фернандес рассказал каналу CBS, что отправлял своим родным сообщения, но не получил ответа. "Похоже, мы потеряли их. Не хочется быть пессимистом, но мы звонили им без перерыва, увы безрезультатно", - говорит он.
"Похоже на взрыв бомбы"
Местный житель Барри Коэн был еще в постели, когда началось обрушение. "Было ощущение, что прогремел гром, мы с супругой вышли на балкон. То, что мы увидели, было похоже на взрыв бомбы - грязь, пыль и дым были повсюду", - рассказал мужчина Би-би-си.
Полицейский попросил его и супругу оставаться в квартире. Однако после этого здание начало ходить ходуном, словно сотрясаясь от огромного взрыва, вспоминает Коэн.
"Когда мы открыли двери, никакого здания уже не было, только груда обломков - вспоминает он. - Мы спустились в гараж и увидели, что из труб течет вода. Воды было примерно до колена, и мы подумали: лучше нам побыстрее выбираться, потому что мы можем утонуть". Барри Коэн обратился в службу экстренной помощи: его и супругу удалось спасти до того, как здание обрушилось полностью.
Американские журналисты пишут, что удалось спасти десятилетнего мальчика.
"ЧУДЕСНОЕ СПАСЕНИЕ: пожарные вытаскивают мальчика из-под завалов живым после обрушения многоэтажного здания недалеко от Майами-Бич.Поисково-спасательные работы продолжаются."
Один мужчина, который с братьями выгуливал собаку, рассказал корреспонденту CBS в Майами, что слышал, как обрушилось здание. "Мы услышали очень сильный грохот и подумали, что это мотоцикл. Обернулись - и увидели приближающееся к нам облако пыли, - сказал он. - Мы не поняли, что происходит. Замотали лица рубашками, бросились туда, появилась сотрудница охраны, мы спросили: "Что случилось?" и она ответила, что здание рухнуло".
Один из свидетелей обрушения рассказал CNN: "Это выглядело как что-то из 11 сентября", имея в виду теракты 2001 года, в результате которых в Нью-Йорке рухнули башни-близнецы ВТЦ.
Полиция назвала адрес пострадавшего здания — это 12-этажная башня Champlain Towers, 8777 Коллинз-авеню. Оно находится на побережье, в нем более ста квартир.