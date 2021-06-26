ФОТО и ВИДЕО | В Майами обрушилось 12-этажное здание. 4 человека погибли, 159 не найдены

Мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава сообщила в пятницу утром, что найдены уже 120 человек, которые находились в здании. "Но число тех, кто считается пропавшими, выросло до 159", - сказала она. Ранее сообщалось, что пропавшими числятся около 100 человек.

Пока неизвестно, сколько именно людей находилось в здании во время происшествия.

Многим из спасенных потребовалась медицинская помощь, двое отправлены в больницу. Есть опасения, что под завалами или заблокированными в нижних этажах остаются еще десятки людей. Спасатели с помощью подъемных кранов пытаются добраться до жителей, чтобы помочь им эвакуироваться.

Утром в четверг жительница США Дженни Ургеллес узнала страшную новость: дом, в котором жили ее родители, обрушился. Она тут же бросилась звонить им, но услышала лишь автоответчик. "Я все еще не теряю надежды, я очень хочу знать, что происходит", - рассказала она одному из местных телеканалов.

Президент Джо Байден одобрил введение чрезвычайного положения во Флориде: это означает, что Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям поможет местным службам в оказании помощи.

На снимках из района Серфсайд, расположенного к северу от Майами-Бич, видна огромная куча щебня, возвышающаяся у жилого дома. "Задняя часть здания, вероятно, на треть или даже больше, полностью разрушена", - заявил на пресс-конференции мэр Серфсайда Чарльз Беркетт.

Сообщается, что здание обрушилось около двух часов утра (10:00 по московскому времени).

С наступлением темноты спасатели использовали эхолокаторы и специально обученных собак, пытаясь найти людей в завалах. Чтобы добраться до пострадавших, команды спасателей пытались проложить туннель от подземной парковки к месту, где могут находиться люди.

Служба пожарной охраны Майами-Дейд сообщила, что на место происшествия было отправлено 80 автомобилей. В спасательной операции также участвует полиция.