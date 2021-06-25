ФОТО и ВИДЕО | Кровавое нападение в Германии: выходец из Сомали зарезал трех человек и ранил пятерых, в том числе и ребенка(113)
В пешеходной зоне в центре баварского города Вюрцбурга неизвестный мужчина вечером в пятницу, 25 июня, напал с ножом на прохожих. Согласно данным полиции, убиты три человека, еще пятеро ранены. Существует угроза жизни двух пострадавших. Также ранен ребенок, отец которого, предположительно, убит, сообщил глава МВД Баварии Йоахим Херрман.
Полиция заявила, что предполагаемого преступника задержали, применив огнестрельное оружие. На данный момент нет данных о том, что у него были сообщники. Угрозы для населения больше нет, говорится далее в заявлении полиции.
Данных о террористической подоплеке нет
Cразу после случившегося была оцеплена часть центра города. Информации о возможной террористической подоплеке инцидента нет. По сведениям правоохранительных органов, нападение совершил 24-летний выходец из Сомали, который постоянно проживал в Вюрцбурге. В то же время полиция призвала пользователей интернета "из уважения к частной сфере жизни жертв" не выкладывать в соцсети видеоролики и фотоснимки, запечатлевшие нападавшего. На одном из роликов видно, что как минимум один из прохожих отбивался от злоумышленника, другие пытались задержать его.
Обер-бургомистр (мэр) Вюрцбурга Кристиан Шухардт заявил, что нападавший попадал ранее в поле зрения полиции, хотя и не уточнил, по каким именно причинам. Он добавил, что сомалиец живет в Германии уже пять лет и лечился в связи с психическим заболеванием.
Почти пять лет назад в регионе произошло похожее нападение. В июле 2016 года 17-летний беженец из Афганистана напал с топором и ножом на пассажиров поезда, следовавшего в Вюрцбург. В результате несколько человек были ранены. После этого он попытался скрыться, напал на прохожую и был застрелен полицейскими.
МВД Баварии не исключает исламистских мотивов
В то же время министр внутренних дел Баварии не исключил исламистских мотивов, которыми мог руководствоваться нападавший. "Есть свидетельства, указывающие на возможную исламистскую атаку", - заявил Херрман. По его словам, очевидец слышал, как подозреваемый во время атаки кричал "Аллах акбар". Сейчас эта информация проверяется. Ранее полиция сообщала, что у нее нет данных о возможной террористической подоплеке инцидента.
Видео, запечатлевшие как босой мужчина с длинным ножом в руке атакует случайных прохожих, быстро распространились в интернете. Полиция призвала пользователей "из уважения к частной сфере жизни жертв" не выкладывать в соцсети видеоролики и фотоснимки произошедшего. На одном из таких роликов видно, что как минимум один из прохожих отбивался от злоумышленника, другие пытались задержать его.