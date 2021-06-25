Суд отклонил иск Навального к СИЗО "Матросская тишина"

"Суд отклонил иск защиты с требованием отмены решения о постановке Навального на учет как склонного к побегу", — отметил юрист.

До этого заседание по иску Навального к "Матросской тишине" переносили с 22 июня. Это было связано с запросом истца предоставить запись заседания комиссии СИЗО, поставившей оппозиционера на профилактический учет. Навальный участвовал в слушаниях по видеосвязи из колонии. Слушания проходили в закрытом для прессы режиме — "в связи с пандемией".

Иск к колонии в Покрове также был отклонен

Алексей Навальный находился в СИЗО "Матросская тишина" до этапирования в колонию. Ранее, 2 июня, Петушинский суд во Владимирской области отклонил аналогичный иск Навального к исправительной колонии № 2 в Покрове (ИК-2).

В конце марта оппозиционер сообщил, что его объявили "склонным к побегу", в связи с чем подвергают "пытке бессонницей": ночью сотрудники ИК-2 каждый час будили Навального для проверки. Политик настаивал на отсутствии причин для постановки на учет и указывал на нарушение его права на непрерывный сон.

Голодовка Навального из-за недопуска врачей

До этого, 17 января, Алексей Навальный был задержан сразу после возвращения в Россию из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев. В середине марта он был доставлен в ИК-2 в Покрове.

Адвокаты и соратники политика неоднократно указывали на ухудшение состояния его здоровья, невозможность передать рекомендованные лекарства и пытки лишением сна. С 31 марта оппозиционер держал голодовку в знак протеста против недопуска к нему врачей. После массовых митингов в его поддержку политик был обследован врачами и объявил о прекращении голодовки.