ЧЕ по футболу
27.06.2021, 09:15

СЕГОДНЯ | Сотворит ли сборная Чехии чудо против Нидерландов?

 
Foto: Andres Putting
В воскресенье в 19:00 в 1/8 финала Евро-2020 встретятся сборные Нидерландов и Чехия.

Нидерланды показали эффектный футбол в групповом этапе. Безвариантные три победы, восемь забитых и два пропущенных гола в трех матчах. Именно у голландцев раскрылись молодых таланты, за которыми будет борьба после турнира. Как и всегда, сборная отличается наличием молодых, перспективных парней из чемпионата Голландии, при этом имея уже состоявшихся возрастных лидеров.

Чехов можно назвать открытием турнира. Чего стоит гол с середины поля Патрика Шика, который забил на турнире уже три мяча. Возможно, именно эта команда станет тем самым андердогом, который пройдет топ-сборную и растопит сердца болельщиков.

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