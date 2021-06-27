СЕГОДНЯ | Сотворит ли сборная Чехии чудо против Нидерландов?

Нидерланды показали эффектный футбол в групповом этапе. Безвариантные три победы, восемь забитых и два пропущенных гола в трех матчах. Именно у голландцев раскрылись молодых таланты, за которыми будет борьба после турнира. Как и всегда, сборная отличается наличием молодых, перспективных парней из чемпионата Голландии, при этом имея уже состоявшихся возрастных лидеров.