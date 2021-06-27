27.06.2021, 09:15
СЕГОДНЯ | Сотворит ли сборная Чехии чудо против Нидерландов?
Нидерланды показали эффектный футбол в групповом этапе. Безвариантные три победы, восемь забитых и два пропущенных гола в трех матчах. Именно у голландцев раскрылись молодых таланты, за которыми будет борьба после турнира. Как и всегда, сборная отличается наличием молодых, перспективных парней из чемпионата Голландии, при этом имея уже состоявшихся возрастных лидеров.
Чехов можно назвать открытием турнира. Чего стоит гол с середины поля Патрика Шика, который забил на турнире уже три мяча. Возможно, именно эта команда станет тем самым андердогом, который пройдет топ-сборную и растопит сердца болельщиков.