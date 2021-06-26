За себя и за Кристиана. Дания стала первым четвертьфиналистом Евро-2020

Начало матча прошло в равной борьбе. Уэльс пытался даже прессинговать своего соперника, но это не принесло успеха. Датчане перехватили преимущество и надолго овладели инициативой. На 27-й минуте ударом из-за штрафной Каспер Дольберг открыл счет в матче.

Во втором тайме после ошибки защитника валлийцев он же удвоил преимущество Дании. Эпизод вызвал ярость Гарета Бэйла, который посчитал, что соперник забил мяч с нарушением правил, однако судья после просмотра VAR засчитал гол.

На 86-й минуте Дания имела отличный шанс поставить точку в матче, но сначала центральный защитник Андерсен не сумел головой после подачи переиграть голкипера, а на добивании Брэйтуэйт с довольно острого угла не сумел попасть в ворота. Однако буквально через две минуты Меле все-таки сумел переиграть Уорда и забить третий гол.

В компенсированное время, оставшийся в меньшинстве Уэльс фактически бросил играть и пропустил еще один гол.

Евро-2020

1/8 финала

Уэльс — Дания 0:4 (0:1)

26 июня, 19.00, ”Йохан Кройфф Арена”

Голы:

0:1 – 27 Дольберг, 0:2 – 48 Дольберг, 0:3 – 88 Меле, 0:4 - 90+4 Брэйтуэйт.

Уэльс – Уорд, Родон, Дэвис, Мифем, Робертс (Уильямс, 41), Моррелл (Уилсон, 60), Аллен, Джеймс (Брукс, 78), Рэмзи, Бэйл, Мур (Робертс, 78).

Дания – Шмейхель, Ларсен (Бойлесен, 77), Кьер (Андерсен, 77), Кристенсен, Мэле, Дилэйни (Йенсен, 60), Хейбьерг, Дамсгор (Нергор, 60), Вестергор, Дольберг (Корнелиус, 70), Брэйтуэйт.

Предупреждения:

Родон (26), Мур (40), Брукс (80), Бэйл (90).

Удаление:

Уилсон (90).

До матча

Сборная Дании героически вышла из группы, проиграв первый матч финнам. Одна из причин поражения — инцидент с Кристианом Эриксоном, у которого остановилось сердце в середине первого тайма. Потом Дания не забила пенальти и пропустила. Однако лишь одна победа над Россией позволила скандинавам выйти из группы. Теперь они будут мотивированы продолжить турнир ради своего коллеги. Впрочем, Эриксен оказался не единственной потерей датчан, травму получих их лучший бомбардир на этом турнире Юссуф Поульсен.