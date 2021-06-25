Microsoft представила новую Windows 11: приложения для Android и кнопка "Пуск" посередине(7)
Директор по продуктам Microsoft Панос Панай, рассказывая о новой ОС на виртуальной презентации в прямом эфире, пообещал также, что обновления системы, повышающие ее безопасность, теперь станут меньше в объеме и будут быстрее загружаться, не требуя срочного сохранения и перезагрузки.
Кроме того, в Windows 11 можно будет конфигурировать несколько рабочих столов — для работы, для дома и для игр, как на компьютерах Mac компании Apple.
Первая, предварительная версия новой системы станет доступна на следующей неделе, и обладатели Windows 10 смогут обновить операционную систему бесплатно. Правда, на некоторые компьютеры обновление может и не загрузиться: нужны минимум 64 гигабайта памяти и 4 Гб оперативной памяти.
Windows 11 будет тесно интегрирована с коммуникационной платформой Teams, а услуга по подписке Xbox Games Pass, которая дает доступ к сотням игр, будет встроена в новую версию Windows по умолчанию.
Microsoft ранее заявляла, что Windows 10 — последняя версия операционной системы, и обновлений не планируется. Позже компания объявила, что Windows 10 будет выведена из эксплуатации в 2025 году.
Глава Microsoft Сатья Надела назвал запуск новой версии важнейшей вехой в истории Windows.
Аналитик Джефф Блэбер из компании CCS Insight, однако, не видит в Windows 11 ничего революционного.
"Кардинальных перемен эта версия, в отличие от ее предшественницы, не несет", — говорит он.
По мнению аналитика, Microsoft, разработав новую версию Windows, в конечном счете старается показать, что отреагировала на жалобы и серьезно улучшила свой продукт.
Главный аналитик компании Forrester Джей-Пи Гоундер отмечает, что новая версия основана на коде Windows 10, и это должно помочь избежать сбоев при обновлении, которые наблюдались в случае с Windows Vista.
"То, что все строится на основе старого опыта, это хорошо, но возникает вопрос: а зачем тут номер 11? Может, это просто обновление Windows 10, а не полноценная новая версия?" — вопрошает аналитик.