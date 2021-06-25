ЕС не будет проводить саммит с Путиным. Обсуждение вышло жестким и непростым

Несмотря на различные взгляды внутри ЕС на то, как лучше выстраивать отношения с Россией, до сих пор стратегическая дискуссия Евросоюза об этом проходила при отсутствии каких-либо заметных споров. Вторая ее часть на высшем уровне на саммите ЕС в Брюсселе 24-25 июня также обещала пройти довольно тихо. Однако за день до его начала все изменилось.

Германия и Франция предлагают диалог с Россией

Основанием для дискуссии должны были стать предложения Еврокомиссии и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. Ни о какой революции в отношениях с Россией в них речь не шла, они содержали лишь предложения, как усилить политику в отношении Москвы. Однако Берлину этого было мало. И при поддержке Парижа Германия внесла свои предложения.

Эта инициатива была частью рабочего процесса и потому не должна была стать публичной. Одно из предложений состояло в поиске форматов диалога с Россией, "в том числе на уровне лидеров". На брюссельском бюрократическом языке это может звучать безобидно, но в действительности такая идея политически взрывоопасна и о ней сразу же стало известно журналистам. Дело в том, что до 2014 года саммиты ЕС-Россия проводились регулярно. Но в ответ на аннексию Крыма и конфликт в Донбассе Брюссель большей частью заморозил сотрудничества с РФ, включая и саммиты.

Как в ЕС восприняли идею саммита с Владимиром Путиным

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отметила, что предложение Берлина и Парижа стало для нее неожиданностью, причем не из приятных. По ее словам, предыдущее обсуждение отношений с РФ прошло "очень хорошо". "Мы все согласились, что Россия — это большая угроза, она стала более агрессивной. Я недоумеваю, что произошло теперь, откуда это предложение", — удивилась она и напомнила о печальном опыте визита Борреля в Москву в феврале .