ВИДЕО | На Чехию обрушился мощный торнадо

По ее словам, также, вероятно есть погибшие, однако пока их число неясно.

"Торнадо сравняло с землей значительную часть сел Лужице, Грушки, Моравска Нова Вес, частично село Микулчице и часть города Годонина. Примерно 150 человек получили ранения разной степени. Судя по всему, есть жертвы, поскольку многие люди завалены в своих домах. Нам на помощь приходят медики и пожарные из Австрии и Словакии, а также чешские военнослужащие", — сказала Кропачкова.