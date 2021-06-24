Сотрудник клуба НХЛ рассказал, о том, что один из тренеров насиловал хоккеистов: ”Это не было секретом”

По его словам, летом 2010 года помощник тренера Джефф Томас рассказал ему, что два игрока, вероятно, подверглись сексуальному насилию со стороны Брэда Олдрича, который в то время работал видео-тренером ”Блэкхокс”.

”Брэд обычно дружил с молодыми стажерами и приглашал их в свою квартиру в Чикаго, чтобы посмотреть баскетбол и другие спортивные состязания.

Мне сказали держаться от него подальше, потому что он опробовал что-то в своей квартире на нескольких игроках. Это было не то, о чем знали немногие. Весь тренерский штаб, многие люди знали… Это не было секретом”, — сказал экс-сотрудник клуба.

Напомним, ранее бывший хоккеист ”Чикаго” подал иск против клуба. Он утверждает, что сообщил о насилии команде, но это было скрыто. Игрок также утверждает, что Олдрич угрожал ему.

Во втором иске, поданном в мае бывшим хоккеистом средней школы Мичигана, утверждается, что ”Блэкхокс” скрывали насилие над двумя игроками и дали Олдричу рекомендательное письмо, когда он покинул команду летом 2010 года. В иске утверждается, что это письмо дало ему возможность продолжить поиски новых жертв.

Олдрич был признан виновным в преступлении сексуального характера с участием студента в Мичигане в 2013 году. Годом ранее он подал в отставку с должности директора по хоккейным операциям университета Майами из-за ”подозрения в нежелательном прикосновении к взрослому мужчине”.

Экс-тренер ”Чикаго” Пол Винсент отметил, что просил руководство команды сообщить об обвинениях в полицию, но его просьба была отклонена. Он сообщил, что готов дать показания.

Олдрич работал в ”Чикаго” с 2008 года. Он был тренером в штабе Джоэла Кенневилла. Олдрич также работал в сборной США на Олимпийских играх 2010 года.