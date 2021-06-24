Эстония стала экспертом в кибербезопасности благодаря российским хакерам

Количество серьёзных кибератак против стратегических целей в Европе за последний год увеличилось вдвое. Эстонии хорошо знакомы исходящие от России киберугрозы. Ещё в 2007 году решение перенести военный мемориал советской эпохи из центра Таллинна на военное кладбище вызвало дипломатический конфликт с её соседом и бывшим узурпатором.

Эстония создала безопасные ИТ-системы, наладила международное сотрудничество и потратила много денег и времени на обучение своих граждан. Но в мире, где хакеры в большинстве случаев находятся на шаг впереди властей, страна постоянно пытается найти способы усовершенствования своей работы.