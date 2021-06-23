В Москве и Петербурге рекордная суточная смертность от Covid-19. И в Петербурге она больше

Рекордная статистика



Суточный прирост новых заболевших Covid-19 в России составил 17 549 случаев - на 834 больше, чем накануне, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Умерли за сутки 548 человек, это новый максимум с 11 февраля (накануне на две смерти меньше).

В Москве второй день подряд фиксируют рекордную смертность пациентов с Covid-19 - 88 летальных исходов (накануне - 86).

Максимальная суточная смертность зарегистрирована и в Петербурге, причем там умерших больше - 93 человека (днем ранее - 82). Новых случаев заражения в Петербурге - 1 092 (было 1 065), в Москве - 6 534 (накануне было чуть больше - 6 555).

За неделю смертность от коронавируса в России возросла на 21,3%, заявила в среду в среду вице-премьер Татьяна Голикова.

В Московской области впервые с начала пандемии выявили больше 2 тысяч новых случаев (2 323 заражения, накануне было почти на четверть меньше - 1871). Умерли за последние сутки 17 пациентов.

Заболеваемость коронавирусом в России стала резко расти в начале июня. В Москве суточный прирост увеличился с 3 тысяч до 9 тысяч - 9 056 новых случаев зафиксировали в прошлую пятницу, 9 120 зарегистрировали в субботу. Это рекордные показатели за все время пандемии.

Рекорд по тестам и прививкам



Сначала в Москве, а затем и в других регионах власти объявили обязательную вакцинацию. Прививку обязаны сделать не менее 60% людей, работающих в сфере обслуживания, чиновники и другие группы.

В столице власти несколькими шагами усилили режим ограничений. Накануне мэр Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с понедельника в рестораны и кафе будут пускать только тех, кто привился от Covid-19, переболел им или имеет отрицательный тест на коронавирус.

Из разъяснений властей следовало, что и дети, и имеющие противопоказания против прививок могут попасть в заведение общественного питания только после теста.