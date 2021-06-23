Чей Крым, радужные цвета и BLM: политические скандалы вокруг Евро-2020

Перенос финала



Лондонский "Уэмбли" должен принять полуфиналы 6 и 7 июля, а главное - финал 11 июля.

Но это в теории, а на практике из-за этого началась настоящая политическая склока в продолжение реального противостояния Британии с Евросоюзом из-за брексита, пандемии, вакцинации и запрета взаимных поездок.

Итальянский премьер Марио Драги предложил перенести финал на континент, а канцлер Германии Ангела Меркель попросила УЕФА не рисковать жизнями болельщиков. Европейцы ссылаются на то, что в Британии стремительно распространяется очень заразный вариант "Дельта", тогда как в Европе его пока мало.

Проблемы с англичанами и у самой УЕФА. До сих пор неясно, согласятся ли они снять карантин для болельщиков и (главное) - для 2,5 тысяч випов, которые слетятся на финал.

Благодаря переносу финала удалось избежать опасного эксперимента: что будет, если толпу английских футбольных фанатов запереть на две недели в гостинице при аэропорте.

Что касается финала Евро-2020, то пока УЕФА склоняется к тому, чтобы оставить все как есть. Но времени передумать еще много.

Радужные перспективы



В Европе разные взгляды на защиту прав ЛГБТИК. Капитан сборной Германии Мануэль Нойер молча и без помпы выразил свои: он вышел на матч против Португалии с радужной повязкой на рукаве.

Что тут началось. И до сих пор продолжается.

УЕФА открыла расследование, но наказывать Нойера не стала. Политики и общественные деятели наперебой кинулись поддерживать лучшего вратаря мира и напоминать УЕФА о ее собственных ценностях - уважении и равенству в игре.

Тема тут же получила продолжение. Власти Мюнхена решили подсветить домашний стадион Нойера и "Баварии" в радужные цвета в день матча Германии против Венгрии в среду.