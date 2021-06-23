ЧЕ по футболу
23.06.2021, 21:26

Польша Левандовского вылетела с Евро-2020. От плей-офф их отделял один гол

 (8)
Роман Шевченко
EPA /Scanpix
Суперзвезда ”Баварии” Роберт Левандовски и его сборная Польши заканчивают выступление на Евро-2020 — они проиграли Швеции 2:3 в третьем туре группового этапа.

К 59-й минуте шведы вели 2:0 благодаря дублю Эмиля Форсберга, тогда как поляков устраивала только победа. В итоге к 84-й минуте Левандовски сравнял счет и организовал супернапряженную концовку! От выхода в плей-офф поляков отделял только один мяч (могли выйти с третьего места), но в итоге пропустили они сами — забил Виктор Классон, который прошедший сезон провел в российском футбольном клубе ”Краснодар”.

Шведы проходят в плей-офф с первого места и теперь 29 июня в Глазго сыграет либо с Финляндией, либо с Украиной.

Оставить комментарий Читать комментарии (8)