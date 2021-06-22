Спортивный блогер RusDelfi: Россию выставили через дверь, Украина попытается проползти через окно
Почему-то Украину считали в матче с Австрией фаворитом. Невзирая на Алабу и почти двукратное превосходство австрийцев по стоимости состава. Украинским болельщикам, наверное, и падать больнее.
А может и нет. В России фаворитом свою национальную сборную никто не считал и был готов к ее падению. Тем не менее, наша сборная умудрилась упасть так, что больно было по всей стране. То дарила надежду, то падала ниц, то вставала из пепла, то сама ложилась в углубление и посыпала себя землей. Смачно, грубо, со смехом и слезами, с хрустом и недоумением.
На самом деле, опозорились обе команды, хоть украинцы и имеют еще шансы на продолжение пути. Черчесов сказал после матча:
"В плане качества игры и готовности — это была наша лучшая игра. Так мы команду и готовили — от матча к матчу, потому что было бы наивно выходить на пик формы к бельгийцам. Мы шли наверх, как планировали".
Есть два подхода к групповым этапам крупных турниров. В 1990-м году Валерий Лобановский готовил сборную СССР к выходу на пик формы к третьему матчу (с Камеруном) и соответственно в плей-офф. Увы, не сработало, очками в первых двух турах не разжились, хотя с Аргентиной играли уже намного лучше, чем в дебюте с Румынией. Итог — последнее мест в группе (справедливости ради, там еще и с судейством не повезло).
Нечто похожее мы видели у Гуса Хиддинка в 2008-м. Начав со знаменитого гусевского "Роман Широков — это не уровень сборной России", крепли к каждому следующему матчу. Запала хватило тогда аж до полуфинала Евро. А двумя годами ранее нечто подобное проделал со сборной Украины Олег Блохин на ЧМ-2006. Тот же проваленный старт против испанцев, то же "преображение Золушки" к 3-й игре.
Нечто подобного я и ждал от Черчесова сейчас. Ничем другим не мог объяснить, почему в двух первых играх сборная была так плоха в плане физики (особенно с Бельгией). К чему-то же они готовились больше двух недель в Австрии? Не впервой ведь. В принципе, как думал, так и вышло, и тренер это подтвердил. В первом тайме ведь ждали тотальное "разможжение" сборной России с первых минут. Но его не последовало, наши смотрелись абсолютно не хуже, и 1:0 в пользу России было бы логичнее, чем 0:1.
Но как выигрывать, если а) не умеешь держать удар и б) совершаешь самострел за самострелом? У России — больше всего результативных ошибок (3) из всех 24-х сборных Евро по версии Opta! Вершина Эвереста абсурда — второй и четвертый голы бельгийцев. Из-за них и муторно на душе. Какая разница, какой тренер, кто в воротах и кто на острие, если…вот такое?!
Андрей Шевченко же построил турнирную стратегию от обратного, как Дик Адвокат со сборной России на Евро-12. Его Украина выложила все козыри в первом же матче с Нидерландами. Эффект был кратковременный и отрицательный по результату, пусть и не с таким резонирующим счетом, как в игре Россия-Дания. Далее, Россия и Украина сошлись в одной фазе во вторых своих поединках с очень похожими по силам (или их отсутствию) соперниками. Эффект одинаковый — победа, разные таймы и много лишних нервов.
Дальше понятно. Черчесов сыграл свой третий матч с Данией не ползком, а в полете. Не долетел. А Украина с Австрией выглядела…как Россия с Бельгией: скучно, вяло, с гирями на ногах. 21 потеря мяча, 12 — на своей половине поля. За один первый тайм! С Голландией было 23 за весь матч. Вратарь Австрии Бахманн после матча:
"Это было невероятно. Конечно, мы должны были вести к перерыву со счетом 4:0. Не развив преимущество, мы сами создали себе проблемы. Но в итоге здорово оборонялись и заслужили пропуск в 1/8 финала”.
Как бы мы не противопоставляли сборные России и Украины, их общность сквозит отовсюду и не зависит от тренера и стиля игры на конкретный матч. Статистика, игра на дистанции. Но главное — общая ментальность. Выражение "можно сыграть вничью" для футболистов из обеих стран — сродни приговору. Раз за разом, на любом уровне турнира. Мирча Луческу, один из самых опытных тренеров планеты, выразился о матче Украина Австрия так:
"В первую очередь мне не понравился результат. У меня сложилось впечатление, что команда вышла на поле уверенной, что может без проблем свести матч вничью. Игроки были слишком расслабленны и несерьезны при владении мячом, чем воспользовались австрийцы, которые были более агрессивными, более прямолинейными во всем, что делали. Они заслужили победу. Для меня сегодняшний матч необъясним. Убежден, что не играл бы так сегодня — в футболе возможно все".
Мэтр работает сейчас в Киеве и, уверен, смягчил краски. Результат объясним. Как и в игре Россия-Дания. План был только до 0:1. Сборные России и Украины — такие одинаковые в нашем общем менталитете. И не случайно, что у Украины главные неудачники Евро, это Зинченко и Малиновский, а у России — Головин и Дзюба. Звезды, которые должны освещать путь остальным.
Теперь Украина ждет. Ждет, что или хорваты с шотландцами распишут ничью, которая не пустит в плей-офф ни тех, ни других. Или португальцы с немцами проиграют своим соперникам больше, чем в один мяч. Ну или хотя бы, чтобы в "испанской" группе Е затейливый пазл сложился вдруг в картину Пикассо или Дали. Тогда команда Шевченко еще сыграет. Вот только даже сам тренер сказал, что с такой игрой в плей-офф ловить нечего.
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