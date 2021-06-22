Спортивный блогер RusDelfi: Россию выставили через дверь, Украина попытается проползти через окно

Почему-то Украину считали в матче с Австрией фаворитом. Невзирая на Алабу и почти двукратное превосходство австрийцев по стоимости состава. Украинским болельщикам, наверное, и падать больнее.

А может и нет. В России фаворитом свою национальную сборную никто не считал и был готов к ее падению. Тем не менее, наша сборная умудрилась упасть так, что больно было по всей стране. То дарила надежду, то падала ниц, то вставала из пепла, то сама ложилась в углубление и посыпала себя землей. Смачно, грубо, со смехом и слезами, с хрустом и недоумением.

На самом деле, опозорились обе команды, хоть украинцы и имеют еще шансы на продолжение пути. Черчесов сказал после матча:

"В плане качества игры и готовности — это была наша лучшая игра. Так мы команду и готовили — от матча к матчу, потому что было бы наивно выходить на пик формы к бельгийцам. Мы шли наверх, как планировали".

Есть два подхода к групповым этапам крупных турниров. В 1990-м году Валерий Лобановский готовил сборную СССР к выходу на пик формы к третьему матчу (с Камеруном) и соответственно в плей-офф. Увы, не сработало, очками в первых двух турах не разжились, хотя с Аргентиной играли уже намного лучше, чем в дебюте с Румынией. Итог — последнее мест в группе (справедливости ради, там еще и с судейством не повезло).

Нечто похожее мы видели у Гуса Хиддинка в 2008-м. Начав со знаменитого гусевского "Роман Широков — это не уровень сборной России", крепли к каждому следующему матчу. Запала хватило тогда аж до полуфинала Евро. А двумя годами ранее нечто подобное проделал со сборной Украины Олег Блохин на ЧМ-2006. Тот же проваленный старт против испанцев, то же "преображение Золушки" к 3-й игре.