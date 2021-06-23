23.06.2021, 12:30
Финского моряка задержали в России за контрабанду "наркотиков". У него были таблетки от невроза(3)
Foto: Oliver Tsupsman
Финский моряк взял с собой таблетки от невроза и отправился в рейс до России. Теперь ему грозит дело за контрабанду наркотиков, пишет Baza.
Очередная и уже классическая история произошла на причале Бронка (Ленобласть), где таможня проверяла теплоход Linda, прибывший из Финляндии. В каюте 51-летнего моряка Каи Кантонена сотрудники нашли тридцать таблеток, которые сразу же их заинтересовали.
Таблетки были упакованы в коробку TENOX 10 mg 30 tabl. Теmazepam. Темазепам имеет седативное действие — врачи назначают его при неврозах, беспокойстве и депрессивных синдромах. Однако в России оборот этого вещества ограничен.
Поэтому таможенники отправили таблетки на экспертизу, и она подтвердила наличие темазепама в лекарственном препарате. В результате гражданину Финляндии может грозить статья за контрабанду наркотиков, предусматривающая до 7 лет заключения.