Василий Уткин: заберите сборную у Черчесова!(3)
”Мне представляется, что сейчас нужно не выбирать соответствующую эмоцию, а выруливать на то, что нельзя отдавать сборную в руки человека, который не воспринимает критику. Который уверен, что сам он точно знает, куда ее надо вести и какими средствами строить игру, и самое главное — он никому об этом не рассказывает.
Откуда и как он получит критическую оценку своей деятельности? Я не имею в виду журналистов, я имею в виду хотя бы тренерский штаб, я имею в виду хотя бы общение среди коллег. Он его никогда и никак не получит.
Если бы эта сборная, выстроенная в этом ключе, она бы не состарилась. Но прошел еще год. Сборная перестраивалась, может быть, только на последнем сборе. И мы увидели то, что мы увидели. Один тайм с более-менее цельной игровой идеей.
Станислав Черчесов говорит сейчас, что сборная в 2018 году была опытнее. Очень хорошо, все было в твоих руках, что ты ее не омолаживал раньше?
Сборная была крепка духом, наш тренер — мотиватор? Друзья мои, наш тренер — паникер. Паникер, который постоянно упускает что-то очень важное. Потому что человек, который уверен в себе, он не ругается с журналистами в прямом эфире. И не выгораживает потом себя, называя свои, прямо скажем, очень глупые слова про ”золотой актив”, про ”чай дома” и так далее, не выдает их за успех, который должен кого-то мотивировать. Так люди не делают.
В тренерском штабе у нас есть царь и бог. Человек, который учит нас говорить по-русски. Человек, который не понимает критических замечаний. Настоящий российский чиновник образца 2020-2021 годов.
Станислав Белковский сказал очень четко: Черчесов — абсолютно человек своего времени, чиновник. Максимум усилий, потраченных средств — и средний результат. Гениально.
Из существующих игроков вполне можно было бы построить сборную, которая играла бы вариативнее, интереснее, задорнее. Не может команда играть выжидательно, от обороны, если она сама не в состоянии исключить собственные ошибки.
Какой ты, к хренам, тренер, если ты этого в своей команде не видишь? И чем мы пожертвовали ради вот этой самой напыщенности, ради этого самодовольства, ради этой кичливости и всего остального?
Это был почти домашний Евро. Сборная России имела едва ли ни самый полноценный по времени сбор среди почти всех других национальных сборных. Для сборной, для каждого игрока в отдельности есть будущее. Но вот для тренера, ребята, это абсолютное фиаско. Просто полное”, — сказал Уткин на своем YouTube-канале.
Сборная России под руководством Черчесова проиграла 20 матчей (больше, чем под руководством любого другого тренера). После разгромного поражения от Дании (1:4) команда выбыла из борьбы за победу на Евро-2020.