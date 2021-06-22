ЧЕ по футболу
22.06.2021, 18:26

Василий Уткин: заберите сборную у Черчесова!

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Журналист и блогер Василий Уткин оценил работу Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России.

”Мне представляется, что сейчас нужно не выбирать соответствующую эмоцию, а выруливать на то, что нельзя отдавать сборную в руки человека, который не воспринимает критику. Который уверен, что сам он точно знает, куда ее надо вести и какими средствами строить игру, и самое главное — он никому об этом не рассказывает.

Откуда и как он получит критическую оценку своей деятельности? Я не имею в виду журналистов, я имею в виду хотя бы тренерский штаб, я имею в виду хотя бы общение среди коллег. Он его никогда и никак не получит.

Если бы эта сборная, выстроенная в этом ключе, она бы не состарилась. Но прошел еще год. Сборная перестраивалась, может быть, только на последнем сборе. И мы увидели то, что мы увидели. Один тайм с более-менее цельной игровой идеей.

Станислав Черчесов говорит сейчас, что сборная в 2018 году была опытнее. Очень хорошо, все было в твоих руках, что ты ее не омолаживал раньше?

Сборная была крепка духом, наш тренер — мотиватор? Друзья мои, наш тренер — паникер. Паникер, который постоянно упускает что-то очень важное. Потому что человек, который уверен в себе, он не ругается с журналистами в прямом эфире. И не выгораживает потом себя, называя свои, прямо скажем, очень глупые слова про ”золотой актив”, про ”чай дома” и так далее, не выдает их за успех, который должен кого-то мотивировать. Так люди не делают.

Из существующих игроков вполне можно было бы построить сборную, которая играла бы вариативнее, интереснее, задорнее
Говорят сейчас, что не надо всё на Зобнина валить. Не надо. Но как так получается, что один из лучших футболистов России в важнейший момент игры при счете 0:1 просто отдает своему вратарю не глядя. Вы такую еще одну ошибку видели на этом чемпионате Европы? Это в перекаченность вписывается вполне.

В тренерском штабе у нас есть царь и бог. Человек, который учит нас говорить по-русски. Человек, который не понимает критических замечаний. Настоящий российский чиновник образца 2020-2021 годов.

Станислав Белковский сказал очень четко: Черчесов — абсолютно человек своего времени, чиновник. Максимум усилий, потраченных средств — и средний результат. Гениально.

Из существующих игроков вполне можно было бы построить сборную, которая играла бы вариативнее, интереснее, задорнее. Не может команда играть выжидательно, от обороны, если она сама не в состоянии исключить собственные ошибки.

Какой ты, к хренам, тренер, если ты этого в своей команде не видишь? И чем мы пожертвовали ради вот этой самой напыщенности, ради этого самодовольства, ради этой кичливости и всего остального?

Это был почти домашний Евро. Сборная России имела едва ли ни самый полноценный по времени сбор среди почти всех других национальных сборных. Для сборной, для каждого игрока в отдельности есть будущее. Но вот для тренера, ребята, это абсолютное фиаско. Просто полное”, — сказал Уткин на своем YouTube-канале.

Сборная России под руководством Черчесова проиграла 20 матчей (больше, чем под руководством любого другого тренера). После разгромного поражения от Дании (1:4) команда выбыла из борьбы за победу на Евро-2020.

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