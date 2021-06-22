Василий Уткин: заберите сборную у Черчесова!

”Мне представляется, что сейчас нужно не выбирать соответствующую эмоцию, а выруливать на то, что нельзя отдавать сборную в руки человека, который не воспринимает критику. Который уверен, что сам он точно знает, куда ее надо вести и какими средствами строить игру, и самое главное — он никому об этом не рассказывает.

Откуда и как он получит критическую оценку своей деятельности? Я не имею в виду журналистов, я имею в виду хотя бы тренерский штаб, я имею в виду хотя бы общение среди коллег. Он его никогда и никак не получит.

Если бы эта сборная, выстроенная в этом ключе, она бы не состарилась. Но прошел еще год. Сборная перестраивалась, может быть, только на последнем сборе. И мы увидели то, что мы увидели. Один тайм с более-менее цельной игровой идеей.

Станислав Черчесов говорит сейчас, что сборная в 2018 году была опытнее. Очень хорошо, все было в твоих руках, что ты ее не омолаживал раньше?

Сборная была крепка духом, наш тренер — мотиватор? Друзья мои, наш тренер — паникер. Паникер, который постоянно упускает что-то очень важное. Потому что человек, который уверен в себе, он не ругается с журналистами в прямом эфире. И не выгораживает потом себя, называя свои, прямо скажем, очень глупые слова про ”золотой актив”, про ”чай дома” и так далее, не выдает их за успех, который должен кого-то мотивировать. Так люди не делают.

Из существующих игроков вполне можно было бы построить сборную, которая играла бы вариативнее, интереснее, задорнее

Говорят сейчас, что не надо всё на Зобнина валить. Не надо. Но как так получается, что один из лучших футболистов России в важнейший момент игры при счете 0:1 просто отдает своему вратарю не глядя. Вы такую еще одну ошибку видели на этом чемпионате Европы? Это в перекаченность вписывается вполне.

В тренерском штабе у нас есть царь и бог. Человек, который учит нас говорить по-русски. Человек, который не понимает критических замечаний. Настоящий российский чиновник образца 2020-2021 годов.

Станислав Белковский сказал очень четко: Черчесов — абсолютно человек своего времени, чиновник. Максимум усилий, потраченных средств — и средний результат. Гениально.