22.06.2021, 13:21
ВИДЕО | Будучи вратарем, Черчесов пропустил один из самых глупых голов в истории немецкого футбола
В 1994 году Станислав Черчесов играл за дрезденское "Динамо" в немецкой Бундеслиге.
Его команда пропустила больше всех, заняла последнее место и вылетела из турнира. А сам вратарь хотя и был кумиром местных болельщиков, в 4-м туре, в матче с "Боруссией" из Менхенгладбаха, выдал вот такой цирковой номер.
Смотрите видео.
После сезона 1994-95 Черчесов ненадолго вернулся в "Спартак", а потом уехал в Австрию.