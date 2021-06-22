Олимпийская чемпионка сравнила игру сборной России с похоронами

"Довелось однажды присутствовать на похоронах. Усопший долго болел, много лет был неподвижен, измучил семью капризами, требуя ежеминутного обслуживания и внимания, поскольку амбиции остались из ”прошлой” жизни и плохо совмещались с телесными руинами. Да и сам измучился: нанимаемые близкими за немереные деньги многочисленные врачи лечебной физкультуры и массажисты только усугубляли состояние. Ну а когда человек наконец упокоился, присутствующий на похоронах священник очень проникновенно сказал рыдающим родственникам: ”Он ведь так сильно мучался, пытаясь соответствовать своим и вашим ожиданиям… А сейчас всё уже позади. Его больше нет рядом, но не стоит грустить. Нужно просто почаще вспоминать те моменты, когда вы были вместе счастливы…”

Вот примерно и в футболе так же…", - написала Елена в своем фэйсбуке.