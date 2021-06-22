ЧЕ по футболу
22.06.2021, 11:13

Олимпийская чемпионка сравнила игру сборной России с похоронами

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момент матча Россия - Дания
момент матча Россия - Дания
Фото: скриншот трансляции
Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, известная российская журналистка Елена Вайцеховская поделилась впечатлениями от выступления сборной России на чемпионате Европы по футболу.

"Довелось однажды присутствовать на похоронах. Усопший долго болел, много лет был неподвижен, измучил семью капризами, требуя ежеминутного обслуживания и внимания, поскольку амбиции остались из ”прошлой” жизни и плохо совмещались с телесными руинами. Да и сам измучился: нанимаемые близкими за немереные деньги многочисленные врачи лечебной физкультуры и массажисты только усугубляли состояние. Ну а когда человек наконец упокоился, присутствующий на похоронах священник очень проникновенно сказал рыдающим родственникам: ”Он ведь так сильно мучался, пытаясь соответствовать своим и вашим ожиданиям… А сейчас всё уже позади. Его больше нет рядом, но не стоит грустить. Нужно просто почаще вспоминать те моменты, когда вы были вместе счастливы…”
Вот примерно и в футболе так же…", - написала Елена в своем фэйсбуке.

После поражения от Дании сборная России заняла последнее место в группе и выбыла из борьбы за трофей.

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