ЧЕ по футболу
22.06.2021, 01:26

Станислав Черчесов о разгроме от Дании: в плане качества и готовности это была наша лучшая игра

 
Станислав Черчесов
Станислав Черчесов
Фото: скриншот из эфира Матч-ТВ
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала "Матч-ТВ" высказался о поражении от Дании (1:4) в третьем туре Евро-2020.

”Есть теоретический план, который мы выдержали. Все-таки надо посмотреть сегодняшний матч. В плане качества игры и готовности была наша самая лучшая игра. Мы команду готовили от игры как бы к игре.

Все-таки, хотим мы или нет, бельгийцы здесь выиграли. Наверное, с бельгийцами нам конкурировать чуть-чуть сложновато, и наивно бы было выходить на пик формы с бельгийцами, чтобы потом вниз идти. Мы, наоборот, шли наверх, так как планировали.

Но в игре случаются моменты, когда мы не забили два хороших момента, а они с ничего забили. Поэтому здесь надо очень спокойно и скрупулезно подумать и принимать правильные решения.

Всем болельщикам привет, переживаем. Вернее, болельщик имеет право переживать. Мы должны исправляться”, — сказал Черчесов в эфире ”Матч ТВ”.

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