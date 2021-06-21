Россия в третьем туре: что нужно для того, чтобы выиграть у Дании?
Евро-2020 проходит с невероятной скоростью. Так долго и с большим нетерпением ждали футболисты и болельщики этот турнир, а уже ровно половина игр ЧЕ позади. Прошло 10 дней со старта турнира — 26 матчей сыграно. Всего за месяц на Евро-2020 состоится 51 матч. Получается, за следующие 20 дней пройдут ещё 25 матчей. В первых двух турах на групповом этапе было три матча в день в три игровых слота, а в решающем 3-м туре два матча в группе проходят в одно и тоже время. Скоро уже начнутся матчи на вылет.
Вчера уже группа ”А” сыграла все свои матчи — Италия выходит с первого места в группе. Как и ожидалось, итальянцы довольно легко всех обыграли, не пропустив ни разу — общая разница голов 7:0 и невероятная серия из 30-и побед подряд. Уэльс занял второе место — 4 очка. У Швейцарии также 4 балла и 3-е место — они ждут матчей в других группах и вполне вероятно, что также пройдут в 1/8 финала. Турция с тремя поражениями уезжает домой. В других группах сыграны пока только 2 тура — всё очень интригующе, будут настоящие битвы за выход в плей-офф. Бельгия (группа ”B”) и Нидерланды (группа ”С”) уже обеспечили себе участие в 1/8 финала.
Напомню, что два лидера группы и 4 лучших команды, занявшие 3-е место, выйдут в плей-офф — 1/8 финала. Это всего лишь второй Евро с таким регламентом. На прошлом турнире впервые участвовало именно 24 команды. Так, сборная Португалии с тремя ничейными результатами (3 очка в группе) вышла с 3-го места в 1/8 финала, разгонялась по ходу дистанции и стала чемпионом Европы во главе с Криштиану Роналду.
На Евро-2020 также, как и 5 лет назад, я болею за Португалию. Однако они выигрывали турнир почти таким же составом, что и сейчас, так что можно дать другим возможность победить — например, России. Сейчас я также переживаю за сборную России, Финляндии, Швеции и Италии. Интересно последить за всеми топ-сборными, так как достаточно много играет молодых и талантливых футболистов. Идёт смена поколений, например, в Испании и Англии. Именно от Англии, а также от Бельгии многого ждут — обладатели соответственно 3-го и 4-го мест на ЧМ-2018 показывают сейчас яркую игру и могут пройти далеко.
3-е туры группового этапа на прошлых ЧЕ для сборной России
Евро-2008: Россия 2:0 Швеция. Россияне набрали 6 очков и вышли на Нидерланды. А дальше все прекрасно знают, что произошло. Легендарная история.
Евро-2012: Греция 1:0 Россия. В важнейшем матче россияне уступили, набрали 4 очка в группе и не вышли в плей-офф. Сейчас 4 балла в группе являются большой вероятностью на проход дальше.
Евро-2016: Россия 0:3 Уэльс. Снова неудачный результат — 1 балл и последнее место в группе.
Евро-2020: 12 июня 2021. Россия — Дания. Нужно исправлять неприятную статистику решающих матчей в группе на первенстве Европы.
Матч Россия — Дания
Про сборную России, её состав и сильные стороны уже говорили в прошлом блоге. Повторюсь, что не смотря ни на что всегда болею за сборную России. Теперь поговорим про предстоящую встречу 3-го тура для подопечных Станислава Черчесова. Сборная России 21 июня в 22:00 проведёт свой важнейший матч на ЕВРО-2020 в Копенгагене против Дании. Обладатель первого Кубка Европы 1960 сыграет против неожиданного чемпиона Европы 1992. Игра на 3 результата для россиян — любая победа обеспечит выход в 1/8 финала ЕВРО-2020, ничья — 2-е или 3-е место и возможный проход дальше, поражение — вероятный шанс остаться за бортом турнира.
Как же обыграть датчан?
Сборная Дании показывает атакующий и разнообразный футбол. Играют и через центр вертикальными передачами, и через фланги с быстрыми нападающими, но в защите всё-таки в последнее время не слишком сильны.
Примечательно, что все свои 3 матча в группе Дания проводит у себя дома в Копенгагене при яркой поддержке болельщиков. 12 июня именно на стадионе в столице Дании в матче против Финляндии потерял сознание Кристиан Эриксен, которому спасли жизнь прямо на поле — позже был доставлен в больницу. К счастью, Кристиан сейчас в стабильном состоянии. Этот момент сплотил все команды и болельщиков. Ещё раз можно сказать ”Спасибо” всем врачам. Футбол — всего лишь игра. Здоровье — превыше всего!
В первом матче Дания после шока уступила Финляндии со счётом 0:1 — финны нанесли только 1 удар по воротам соперника, и тот оказался голевым. Датчане стабильно много бьют по чужим воротам — невероятные 22 удара против Финляндии и эти же 22 удара против Бельгии. По ударам в створ тоже стабильность — 6 опасных выстрелов по воротам против финнов и бельгийцев. Однако, единственный свой гол датчане забили после ошибки защиты бельгийцев. Бельгии они в итоге проиграли со счётом 1:2, но дали отличный бой. У датчан собран сбалансированный состав, крепкие футболисты на всех позициях, играющие в топ-клубах Европы. Ключевые игроки — вратарь Каспер Шмейхель, капитан-защитник Симон Кьер, полузащитник Дилейни и нападающий Поульсен. Против финнов ярко проявил себя Васс, который оказывался на каждом участке поля, проделывая большой объём работы на фланге. Против бельгийцев — вышедший на замену Миккель Дамсгор, который шёл успешно в обводки и беспокоил защитников соперника.
Анализ матч Дания — Бельгия
Нужно проанализировать матч Дания — Бельгия, чтобы сборной России хорошо подготовиться к мату против датчан. Сборная Дании провела игру на равных против лидера мирового рейтинга и даже превосходили их. Датчане нанесли больше ударов (22 — 6) и в створ (6 — 4), пробежали на команду по 109 км и сделали пасов (440 — 490) с примерно одинаковой точностью (86% — 87%). Дания лидировала 53 минуты матча, играла довольно собранно, но нужно пользоваться моментами, когда их защитники допускают ошибки. Так это произошло в начале второго тайма, когда бельгийцы распечатали ворота Шмейхеля. Из-за ошибки Йоакима Меле датчане пропустили от финнов — считаю, что нужно именно больше наседать на левый фланг датчан, где тот же Меле. Во втором пропущенном голе от бельгийцев датчане сыграли не очень собранно, а Шмейхель ”потерял” ближний угол. Нужно россиянам больше бить, и не только с ближних дистанций. В обороне у датчане довольно нескоростной Вестергор (от него убежал Лукаку в ситуации с первым голом) и не самый надёжный Кристенсен (часто не играет очень чётко). Миранчук, Головин и другие должны этим пользоваться.
Датчане играют по схеме 3-5-2. Мощный Артём Дзюба будет бороться и искать свободное пространство против защитников, ему в атаке должны обязательно помогать ”свободные художники” Алексей Миранчук и Александр Головин. Российские защитники Георгий Джикия и Игорь Дивеев не совершат ошибок и сыграют грамотно против нападающих Поульсена и Брэйтуэйта. Первый гол будет иметь огромное значение — кто его забьёт, тот наверняка ”закроется” и будет играть от обороны.
Итог: сборной России в матче против Дании нужно следующее
- Играть в комбинационный футбол и владеть мячом;
- Больше наносить ударов по воротам;
- Не давать бельгийцам свободного пространства, особенно на фланге — Вассу и в центре — Дилейни;
- Закрывать в защите Поульсена и Брэйтуэйта, стараться выигрывать в атаке ”второй этаж” против Кьера, обводить защитника Кристенсена и убегать от Вестергора;
- Думать только о победе.
Да, сборной России будет сложно, но я считаю, что против Дании можно и нужно играть в комбинационный и быстрый футбол с размашистыми атаками, разнообразить игру индивидуальными действиям. Фланговые игроки Кузяев и Фернандес будут активно идти вперед. Мой состав России на матч против Бельгии: Сафонов; Джикия, Дивеев, Баринов; Зобнин, Оздоев, Кузяев, Фернандес; Миранчук, Головин, Дзюба (капитан). Черышев должен снова выйти на замену, усилить игру и стать ”джокером”, как на домашнем ЧМ-2018. Выйдет на замену также Караваев, Жемалетдинов, и, возможно Соболев или Заболотный.
Считаю, что сборная России обыграет 21 июня команду Дании со счётом 2:0 благодаря голам Дзюбы и Головина. В таком случае российские футболисты 26 июня, в мой день рождения, сыграют против сборной Уэльса в 1/8 финала Евро-2020. Россияне могут взять реванш за поражение в 3-м туре Евро-2016, из-за которого они не вышли в плей-офф. В 1/4 финала сборная России может встретиться с Нидерландами или Португалией. Но об этом поговорим позже. Эти две предстоящие победы сборной России были бы замечательным подарком на день рождения и могут восхитить всех болельщиков.
Надеемся, что следующие матчи Евро-2020 принесут только положительные эмоции, а футболисты — будут показывать такой же атакующий футбол. Еще будет много увлекательных и ярких встреч и исторических рекордов.
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