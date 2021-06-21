Россия в третьем туре: что нужно для того, чтобы выиграть у Дании?

На Евро-2020 также, как и 5 лет назад, я болею за Португалию. Однако они выигрывали турнир почти таким же составом, что и сейчас, так что можно дать другим возможность победить — например, России. Сейчас я также переживаю за сборную России, Финляндии, Швеции и Италии. Интересно последить за всеми топ-сборными, так как достаточно много играет молодых и талантливых футболистов. Идёт смена поколений, например, в Испании и Англии. Именно от Англии, а также от Бельгии многого ждут — обладатели соответственно 3-го и 4-го мест на ЧМ-2018 показывают сейчас яркую игру и могут пройти далеко.

Напомню, что два лидера группы и 4 лучших команды, занявшие 3-е место, выйдут в плей-офф — 1/8 финала. Это всего лишь второй Евро с таким регламентом. На прошлом турнире впервые участвовало именно 24 команды. Так, сборная Португалии с тремя ничейными результатами (3 очка в группе) вышла с 3-го места в 1/8 финала, разгонялась по ходу дистанции и стала чемпионом Европы во главе с Криштиану Роналду.

Вчера уже группа ”А” сыграла все свои матчи — Италия выходит с первого места в группе. Как и ожидалось, итальянцы довольно легко всех обыграли, не пропустив ни разу — общая разница голов 7:0 и невероятная серия из 30-и побед подряд. Уэльс занял второе место — 4 очка. У Швейцарии также 4 балла и 3-е место — они ждут матчей в других группах и вполне вероятно, что также пройдут в 1/8 финала. Турция с тремя поражениями уезжает домой. В других группах сыграны пока только 2 тура — всё очень интригующе, будут настоящие битвы за выход в плей-офф. Бельгия (группа ”B”) и Нидерланды (группа ”С”) уже обеспечили себе участие в 1/8 финала.

Евро-2020 проходит с невероятной скоростью. Так долго и с большим нетерпением ждали футболисты и болельщики этот турнир, а уже ровно половина игр ЧЕ позади. Прошло 10 дней со старта турнира — 26 матчей сыграно. Всего за месяц на Евро-2020 состоится 51 матч. Получается, за следующие 20 дней пройдут ещё 25 матчей. В первых двух турах на групповом этапе было три матча в день в три игровых слота, а в решающем 3-м туре два матча в группе проходят в одно и тоже время. Скоро уже начнутся матчи на вылет.



3-е туры группового этапа на прошлых ЧЕ для сборной России

Евро-2008: Россия 2:0 Швеция. Россияне набрали 6 очков и вышли на Нидерланды. А дальше все прекрасно знают, что произошло. Легендарная история.

Евро-2012: Греция 1:0 Россия. В важнейшем матче россияне уступили, набрали 4 очка в группе и не вышли в плей-офф. Сейчас 4 балла в группе являются большой вероятностью на проход дальше.

Евро-2016: Россия 0:3 Уэльс. Снова неудачный результат — 1 балл и последнее место в группе.

Евро-2020: 12 июня 2021. Россия — Дания. Нужно исправлять неприятную статистику решающих матчей в группе на первенстве Европы.

Матч Россия — Дания

Про сборную России, её состав и сильные стороны уже говорили в прошлом блоге. Повторюсь, что не смотря ни на что всегда болею за сборную России. Теперь поговорим про предстоящую встречу 3-го тура для подопечных Станислава Черчесова. Сборная России 21 июня в 22:00 проведёт свой важнейший матч на ЕВРО-2020 в Копенгагене против Дании. Обладатель первого Кубка Европы 1960 сыграет против неожиданного чемпиона Европы 1992. Игра на 3 результата для россиян — любая победа обеспечит выход в 1/8 финала ЕВРО-2020, ничья — 2-е или 3-е место и возможный проход дальше, поражение — вероятный шанс остаться за бортом турнира.



Как же обыграть датчан?

Сборная Дании показывает атакующий и разнообразный футбол. Играют и через центр вертикальными передачами, и через фланги с быстрыми нападающими, но в защите всё-таки в последнее время не слишком сильны.

Примечательно, что все свои 3 матча в группе Дания проводит у себя дома в Копенгагене при яркой поддержке болельщиков. 12 июня именно на стадионе в столице Дании в матче против Финляндии потерял сознание Кристиан Эриксен, которому спасли жизнь прямо на поле — позже был доставлен в больницу. К счастью, Кристиан сейчас в стабильном состоянии. Этот момент сплотил все команды и болельщиков. Ещё раз можно сказать ”Спасибо” всем врачам. Футбол — всего лишь игра. Здоровье — превыше всего!