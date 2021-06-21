ВИДЕО | ”Тойота” упала с вертолета: вот что от нее осталось

Toyota Hilux часто называют самым ”неубиваемым” автомобилем, что уже не раз подтверждалось различными экспериментами с пикапом — вспомнить только культовые эпизоды шоу Top Gear.

Блогеры с канала WhistlinDiesel решили устроить свою серию тестов Toyota Hilux, последним этапом которых стал бросок машины с вертолета.

Сперва блогеры сбросили Toyota Hilux с высоты 152 метра. Автомобиль превратился в искореженную груду металла, но этого ”ютуберам” показалось мало.

Поэтому они повторили бросок с высоты трех километров, и после приземления автомобиль выглядел так, будто его смяли под прессом.