21.06.2021, 21:50
ВИДЕО | ”Тойота” упала с вертолета: вот что от нее осталось(2)
Легендарный пикап, считающийся одним из самых надежных автомобилей, испытание не пережил.
Toyota Hilux часто называют самым ”неубиваемым” автомобилем, что уже не раз подтверждалось различными экспериментами с пикапом — вспомнить только культовые эпизоды шоу Top Gear.
Блогеры с канала WhistlinDiesel решили устроить свою серию тестов Toyota Hilux, последним этапом которых стал бросок машины с вертолета.
Сперва блогеры сбросили Toyota Hilux с высоты 152 метра. Автомобиль превратился в искореженную груду металла, но этого ”ютуберам” показалось мало.
Поэтому они повторили бросок с высоты трех километров, и после приземления автомобиль выглядел так, будто его смяли под прессом.