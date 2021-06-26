Менеджер обладателя Кубка Гагарина рассказал, сколько получают хоккеисты КХЛ

”Я против любого лимита и за жесткий потолок зарплат. Мне нравится подход английской Премьер-лиги, где нет лимита, но для получения разрешения на работу иностранец должен соответствовать жестким критериям.

Если мы хотим повышать уровень КХЛ, в ней должны играть лучшие. Ни для кого не секрет, что у нас есть хоккеисты, которые выступают в третьем-четвертом звеньях и зарабатывают 40-50 млн рублей в год. Фактически только за паспорт.

Менеджер одного из клубов ВХЛ уверял меня, что ее средний уровень поднялся, и еще неизвестно, как закончится серия матчей лучших клубов этой лиги и худших КХЛ. А зарплаты несопоставимы.

Самая богатая лига в Европе — швейцарская, там средний уровень зарплат хоккеистов примерно на 70% меньше, чем у нас. Затем идет Германия, где самый большой годовой доход хоккеиста — около 300 тысяч евро. Думаю, в случае отмены лимита на легионеров в КХЛ средний уровень зарплат упал бы до уровня швейцарского.

В России были времена, когда топ-игроки зарабатывали по 5 млн долларов за сезон. Сейчас — не больше двух, а в Швейцарии самые высокооплачиваемые получают полтора миллиона”, — сказал Крылов.