Евро-2020: краткий обзор всех групп от блогера RusDelfi для тех, кто что-то пропустил(1)
Группа А: многообещающая Италия и зрелищная игра Уэльса
Италия — Швейцария
Десятую победу подряд добыла Италия в этой встрече. Она доминировала всю игру, не дав швейцарцам ровным счетом ничего предпринять, при том, что те которые достаточно "забивные" и редко проводят встречи без забитых голов. Блеснул молодой итальянец Локателли, высока вероятность того, что после этого турнира он пойдет на повышение.
Итог встречи — 3:0, и многие эксперты, включая вашего покорного слугу, предрекают молодой команде Манчини большой успех.
Уэльс — Турция
Сборная Уэльса показывает боевую и зрелищную игру. Я очень давно не видел в такой форме главную звезду валлийцев Гарета Бейла. Мастерски выполненные 2 паса и игра высочайшего класса не оставили шансов турецкой сборной. Надо признать, что у нее тоже были удачные моменты, но валлийцы были явно сильнее и победили 2:0. Очень жаль, что Гарет не забил пенальти в этой игре, а пробил мимо. Но если он продолжит играть в том же духе, то явно попадет в символическую сборную турнира.
Группа Б: благодарный Миранчук и великолепный Де Брюйне
Финляндия — Россия
Очень интересная игра двух наших ближайших соседей. России нужно было обязательно выигрывать, если они хотели сохранить шансы на выход из группы, что они и сделали с минимальным счетом 1:0. Игра получилась довольно ровной, хоть мы и наблюдали напряженную борьбу. По сравнению с игрой против Бельгии, сборная России явно собрала волю в кулак и попыталась не отсиживаться в обороне. Черчесов решил выпустить в этот раз в основном составе одного из немногих игроков, которые играют в Европе — Миранчука, который и отблагодарил его голом.
Дания — Бельгия
Окрыленные новостями, что Эриксена выпустили из больницы, датчане со стартового свистка рванули к воротам Куртуа и уже на 2-й минуте открыли счет. Достаточно неожиданное начало матча. На 10 минуте игроки символично на минуту остановили матч, чтобы отдать дань уважения Эриксону — трогательный момент, который поддержал "забитый" полностью стадион в Копенгагене. Датская сборная играла заметно лучше бельгийцев, но все же датчане, как и в матче с финнами, упустили свое преимущество. Во втором тайме на поле вышел Де Брюйне, который заставил задуматься над фразой "один в поле не воин”. Ведь именно Кевин изменил ход игры и сделал окончательный счет 2:1.
Нас ждет очень захватывающий 3 тур, где развернется борьба за выход из группы. Первое место наверняка будет за Бельгийцами, а остальные итоговые места еще разыграются.
Группа С: напряженная борьба Украины и скучный матч между чехами и хорватами
Украина — Македония
Очень открытая игра между двумя сборными. Множество интересных моментов, 2 отбитых пенальти и накал страстей — именно это нам продемонстрировали команды. Сборной Украине обязательно нужна была победа для борьбы за выход из группы, что они и постарались сделать в первом тайме, уйдя на перерыв при счете 2:0. Но македонцы, которым нечего терять, бились и атаковали до последнего. Вратарь македонцев даже парировал 11-метровый. Равная игра как по ударам, так и по владению мячом. Македонцы наверняка не наберут ни одного очка в группе, но явно заслуживают уважения к своей сборной.
Голландия — Австрия
Голландцы, явные фавориты в этой группе, справились с австрийцами без особых проблем. Австрийцы нечего не смогли предложить в нападении, а голландцы просто-напросто забили свои дежурные два мяча. Интересно, что вторую игру кряду забил левый защитник Дамфрис, и сейчас к нему уже начинают проявлять интерес европейские скауты. В общем, игра Австрии и Украины за выход из группы будет горячей.
Хорватия — Чехия
Скучная и не интересная игра. У обоих команд было 50% владения мячом, обе нанесли друг другу по 11 ударов. Сборной Хорватии нужны были очки, а чехов устраивала и ничья. Еще чехи заработали достаточно спорный пенальти, который забил Патрик Шик. Это уже третий гол от леверкузенского Байера и вполне возможно, что если он продолжит в том же духе, то пойдет на повышение. На этот пенальти хорваты ответили эффектным голом Перишича. Матч так и закончился 1:1. В очень тяжелом турниром положении остались хорваты. Сейчас они ближе к "не выходу" из группы чем к выходу .
Англия — Шотландия
Этого матча ждали не только шотландские болельщики, но и я лично — и не ошибся. Шотландцы вторую игру к ряду провели просто шикарнейший матч, где они боролись за каждый клочок поля. Игра закончилась со счетом 0:0 но если для англичан это сродни поражению, то шотландские болельщики радовались так, как будто они выиграли трофей. Звездный состав англичан не показал ровным счетом ничего, не создав не одного опаснейшего момента у ворот Дэвида Маршалла. Хотелось бы, чтоб шотландцы вышли из группы, но будет очень сложно. Команда явно показывает характер, и если в составе англичан на каждой позиции звезды мирового футбола, то шотландцы этим похвастаться не могут. Не знаю на что англичане претендуют на этом турнире, с группы-то они выйдут явно, но вот что будет дальше — вопрос…
Группа Е: Швеция удивляет, Испания — разочаровывает
Швеция — Словакия
Сборная Швеции явно удивляет в этом турнире. Если в игре с испанцами они играли, чтобы удержать ничью, то словацкую сборную шведы просто переиграли. Игра была достаточно интересной, с небольшим количеством моментов, но я, если честно, многого и не ожидал, потому что сборные равны по классу.
Сборная Швеции выиграла и эту встречу со Словакией 1:0. Посмотрим, что будет дальше, но пока шведы выглядят достаточно по-боевому
Испания — Польша
Как и в игре со шведами, Испанцы контролировали ход игры и процент владения мячом был 69 на 31. Создав просто тонну опасных моментов, испанцы смогли забить лишь один гол . Очень хромает у испанцев нападение. Думаю, что, наблюдая, как играет Альваро Мората, где-то сильно нервничают Фернандо Торес и Давид Вилья. У поляков же забивает их главная звезда — Левандовски, красивым ударом головой. Ничья и счет 1:1 можно считать успехом для польской сборной, но никак не для испанской, которая могла выиграть, забив пенальти.
Следующий тур и в этой группе обещает быть очень интригующим. Очки распределись именно в порядке 4,3,2,1 и у каждой сборной есть шанс выйти в раунд плей-офф
Группа F: выжить в группе смерти
Венгрия — Франция
Кто бы мог подумать, что в группе смерти, в которую попала сборная, Венгрии она все еще имеет шансы на выход из нее. Как и свой первый матч, венгры проводили свою игру на забитой до отказа Ференц Пушкаш в Будапеште. Пожалуй, именно эти игры напоминают больше всего тот старый добрый Евро, который мы помним еще до эпидемии. Сборная Венгрии, словно окрыленная, достойно выступила против действующих чемпионов мира — более того, она даже забила первой. Французы отыгрались и явно доминировали. Они могли выиграть эту встречу но у них не получилось. Сборная Венгрии провела очень боевую встречу и заслуживает всяческих похвал от зрителей, смотревших эту игру.
Германия — Португалия
Самая интересная не только по вывеске, но и по игре встреча. Игра получилось действительно очень крутая, наполненная множеством интересных моментов и голов. Самая результативная игра этого евро. Немцы, которым не было куда отступать, выиграли 4:2. Немцы очень активно начали встречу, но пропустили гол от именитого Криштиану Роналдо . Но счет 1:0 не долго горел на табло, и когда сборная Германии взялась за дело, их было уже не остановить. Порой иногда казалось, что счет может быть намного больше, но Португальцы играли до конца. Ждем 3 тура и игры Португалия — Франция где и решится окончательный исход в этой группе.
Берегите себя, будьте здоровы и любите футбол!