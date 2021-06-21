Евро-2020: краткий обзор всех групп от блогера RusDelfi для тех, кто что-то пропустил

Окрыленные новостями, что Эриксена выпустили из больницы, датчане со стартового свистка рванули к воротам Куртуа и уже на 2-й минуте открыли счет. Достаточно неожиданное начало матча. На 10 минуте игроки символично на минуту остановили матч, чтобы отдать дань уважения Эриксону — трогательный момент, который поддержал "забитый" полностью стадион в Копенгагене. Датская сборная играла заметно лучше бельгийцев, но все же датчане, как и в матче с финнами, упустили свое преимущество. Во втором тайме на поле вышел Де Брюйне, который заставил задуматься над фразой "один в поле не воин”. Ведь именно Кевин изменил ход игры и сделал окончательный счет 2:1.

Очень интересная игра двух наших ближайших соседей. России нужно было обязательно выигрывать, если они хотели сохранить шансы на выход из группы, что они и сделали с минимальным счетом 1:0. Игра получилась довольно ровной, хоть мы и наблюдали напряженную борьбу. По сравнению с игрой против Бельгии, сборная России явно собрала волю в кулак и попыталась не отсиживаться в обороне. Черчесов решил выпустить в этот раз в основном составе одного из немногих игроков, которые играют в Европе — Миранчука, который и отблагодарил его голом. Дания — Бельгия

Сборная Уэльса показывает боевую и зрелищную игру. Я очень давно не видел в такой форме главную звезду валлийцев Гарета Бейла. Мастерски выполненные 2 паса и игра высочайшего класса не оставили шансов турецкой сборной. Надо признать, что у нее тоже были удачные моменты, но валлийцы были явно сильнее и победили 2:0. Очень жаль, что Гарет не забил пенальти в этой игре, а пробил мимо. Но если он продолжит играть в том же духе, то явно попадет в символическую сборную турнира.

Десятую победу подряд добыла Италия в этой встрече. Она доминировала всю игру, не дав швейцарцам ровным счетом ничего предпринять, при том, что те которые достаточно "забивные" и редко проводят встречи без забитых голов. Блеснул молодой итальянец Локателли, высока вероятность того, что после этого турнира он пойдет на повышение.

Нас ждет очень захватывающий 3 тур, где развернется борьба за выход из группы. Первое место наверняка будет за Бельгийцами, а остальные итоговые места еще разыграются.

Группа С: напряженная борьба Украины и скучный матч между чехами и хорватами





Украина — Македония

Очень открытая игра между двумя сборными. Множество интересных моментов, 2 отбитых пенальти и накал страстей — именно это нам продемонстрировали команды. Сборной Украине обязательно нужна была победа для борьбы за выход из группы, что они и постарались сделать в первом тайме, уйдя на перерыв при счете 2:0. Но македонцы, которым нечего терять, бились и атаковали до последнего. Вратарь македонцев даже парировал 11-метровый. Равная игра как по ударам, так и по владению мячом. Македонцы наверняка не наберут ни одного очка в группе, но явно заслуживают уважения к своей сборной.

Голландия — Австрия

Голландцы, явные фавориты в этой группе, справились с австрийцами без особых проблем. Австрийцы нечего не смогли предложить в нападении, а голландцы просто-напросто забили свои дежурные два мяча. Интересно, что вторую игру кряду забил левый защитник Дамфрис, и сейчас к нему уже начинают проявлять интерес европейские скауты. В общем, игра Австрии и Украины за выход из группы будет горячей.

Хорватия — Чехия

Скучная и не интересная игра. У обоих команд было 50% владения мячом, обе нанесли друг другу по 11 ударов. Сборной Хорватии нужны были очки, а чехов устраивала и ничья. Еще чехи заработали достаточно спорный пенальти, который забил Патрик Шик. Это уже третий гол от леверкузенского Байера и вполне возможно, что если он продолжит в том же духе, то пойдет на повышение. На этот пенальти хорваты ответили эффектным голом Перишича. Матч так и закончился 1:1. В очень тяжелом турниром положении остались хорваты. Сейчас они ближе к "не выходу" из группы чем к выходу .

Англия — Шотландия