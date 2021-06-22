Аргентина раньше всех получила ”Спутник V” и привила миллионы жителей, но только первой дозой(10)
Многие аргентинцы привились первым компонентом ”Спутника V” еще в марте-апреле 2021 года, но до сих пор не дождались повторной прививки. По официальным данным, к середине июня в страну поступило почти 7,9 миллиона единиц первого компонента вакцины — и лишь чуть более 1,5 миллиона единиц второго компонента, то есть примерно в пять раз меньше. Власти Аргентины уже увеличили срок между введением первого и второго компонента до 12 недель.
”Мы просим Россию прислать вторую дозу, потому что есть много людей, у которых истекает 12 недель с момента получения первой дозы”, — сказал источник La Nacion. Он добавил, что пока беспокоиться не о чем, потому что даже первый компонент вакцины ”Спутник V” показал эффективность в 78,6% и помогает избежать тяжелого течения болезни и смерти.
Источники La Nacion в медицинских кругах Буэнос-Айреса говорят, что до конца июня второй компонент вакцины должны получить около 70 тысяч человек. В англоязычном твиттере ”Sputnik V” некоторые пользователи спрашивают, когда в Аргентину пришлют второй компонент вакцины.
В администрации президента Аргентины газете сообщили, что Россия сталкивается с трудностями при наращивании производства вакцины, поэтому власти беспокоятся о будущих поставках. В начале июня Аргентина объявила о начале производства российской вакцины на собственных мощностях и планах вскоре наладить производство до полумиллиона доз в неделю — но успех этого плана зависит от бесперебойности поставок активного ингредиента вакцины из России.
Агентство Bloomberg сообщило, что, ”несмотря на обещания России обеспечить уколами каждого десятого жителя планеты в этом году, внешние рынки испытывают хроническую нехватку поставок”. В пример агентство привело Аргентину и Мексику, власти которой в мае также заявляли о нехватке второго компонента ”Спутника V”. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), который занимается экспортом российской вакцины, заявили Bloomberg, что поставки идут по плану, а соглашение фонда с 25 производителями в 14 странах позволят выпустить 1,6 миллиарда доз вакцины в 2021 году.
Аргентина стала второй после Беларуси страной, которая одобрила применение ”Спутник V”. Российскую вакцину стали использовать в Аргентине раньше других вакцин — первые партии поступили 24 декабря 2020 года, и к середине января, как подсчитала ”Медиазона”, первой дозой вакцины привили больше человек, чем в России без учета Москвы. Президент Аргентины Альберто Фернандес говорил РИА Новости, что российские власти собирались до конца января поставить в страну 25 миллионов доз вакцины.
В июне в нескольких регионах России, в том числе в Москве, на фоне резкого роста заболеваемости COVID-19 ввели обязательную вакцинацию для большей части чиновников, работников сфер торговли, услуг, здравоохранения, транспорта и культуры. По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в последние три дня, 18, 19 и 20 июня, в России ежедневно выявляли более 17 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, около половины из них приходятся на Москву.