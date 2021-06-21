МНЕНИЕ | За сборную России сегодня нужно болеть и либералам, и ультранационалистам

В понедельник ночью нужно всем болеть за сборную России! Даже тем, кто не любит сборную России и считает, что это она виновна в повышении НДС и пенсионного возраста. Даже за Дзюбу и то вам стоит поболеть! Даже тем, кому есть и пить не дают чужие спортивные звания и ордена. Даже либералы должны объединиться с ультранационалистически настроенными "сектантами" и в едином порыве покричать: "Дзюба! Дзюба!! Салаааамыч, вперед!"

Шучу, конечно, но в каждой шутке… Почему нужно болеть за Россию 21 июня? После матчей 3-го тура матч Россия — Уэльс на вылет может стать абсолютно реальным, как я и предсказывал пару дней назад. Для этого надо. Лишь. Не проиграть . В Копенгагене. Сложно, но ведь не невозможно!

А если эта игра состоится, то тут уже никого агитировать ни на что не буду, обещаю! Болельщики будут ждать реванша за одну из самых бездарных игр в истории сборной России. После которой эту самую сборную, напомню, на полном серьезе призывали…расформировать (!). Ну а…хейтеры…вы, по крайней мере, можете считать, что уж это-то "недоразумение друзей усатого" валлийцы вынесут не 3:0, а все 9:0. Бэйл, Рэмси — все ж на месте. И да, не 21-го июня вы будете болеть против России, это тоже важно.

Не хочу считать (по крайней мере, до результатов в группе В), варианты кто на кого попадет с тремя очками. Считаю, что такое "попадание" — уже случайность и доказательство неготовности к турниру (тем более, что провал турок свел этот момент на нет). Так что вернемся к группе А.

Сборная Италии продлила беспроигрышную серию до 30 матчей (25 побед и 5 ничьих). Это повторение лучшего показателя в истории команды. Рекорд был установлен в период с 1935 по 1939 год, тогда тренером был Витторио Поццо. Впервые с Евро-2000 (учитывая также ЧМ) Италия выиграла все три групповых матча. Италия не пропускает уже 1060 минут (11 матчей).