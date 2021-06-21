МНЕНИЕ | За сборную России сегодня нужно болеть и либералам, и ультранационалистам
В понедельник ночью нужно всем болеть за сборную России! Даже тем, кто не любит сборную России и считает, что это она виновна в повышении НДС и пенсионного возраста. Даже за Дзюбу и то вам стоит поболеть! Даже тем, кому есть и пить не дают чужие спортивные звания и ордена. Даже либералы должны объединиться с ультранационалистически настроенными "сектантами" и в едином порыве покричать: "Дзюба! Дзюба!! Салаааамыч, вперед!"
Шучу, конечно, но в каждой шутке… Почему нужно болеть за Россию 21 июня? После матчей 3-го тура матч Россия — Уэльс на вылет может стать абсолютно реальным, как я и предсказывал пару дней назад. Для этого надо. Лишь. Не проиграть . В Копенгагене. Сложно, но ведь не невозможно!
А если эта игра состоится, то тут уже никого агитировать ни на что не буду, обещаю! Болельщики будут ждать реванша за одну из самых бездарных игр в истории сборной России. После которой эту самую сборную, напомню, на полном серьезе призывали…расформировать (!). Ну а…хейтеры…вы, по крайней мере, можете считать, что уж это-то "недоразумение друзей усатого" валлийцы вынесут не 3:0, а все 9:0. Бэйл, Рэмси — все ж на месте. И да, не 21-го июня вы будете болеть против России, это тоже важно.
Не хочу считать (по крайней мере, до результатов в группе В), варианты кто на кого попадет с тремя очками. Считаю, что такое "попадание" — уже случайность и доказательство неготовности к турниру (тем более, что провал турок свел этот момент на нет). Так что вернемся к группе А.
Сборная Италии продлила беспроигрышную серию до 30 матчей (25 побед и 5 ничьих). Это повторение лучшего показателя в истории команды. Рекорд был установлен в период с 1935 по 1939 год, тогда тренером был Витторио Поццо. Впервые с Евро-2000 (учитывая также ЧМ) Италия выиграла все три групповых матча. Италия не пропускает уже 1060 минут (11 матчей).
В последний раз итальянцы пропустили 14 октября 2020 года — в Лиге наций от Нидерландов (1-1). Италия, Италия…роскошная команда, об этом я говорил еще после их первого матча на Евро. Поэтому сборной Украины, как возможному 2-му месту в группе С только сочувствую. Таких на лихом казачьем коне не возьмешь, сам пропадешь, еще и коня отберут.
Уэльс же — нормальный вариант. Боевая команда, но какая-то…типично британская, что ли? Прямолинейная немного. Уверен, как развиваются события в параллельном матче, валлийцы знали. Но часто даже выйти со своей половины поля не могли, не то что резко контратаковать ворота итальянцев. А после удаления Ампаду и вовсе — берегли в руке синичку.
В этом плане Швейцария понравилась намного больше. И непосредственно с Уэльсом, и с Турцией. Какие эстетские первый и второй гол забили Сеферович и Шачири! У команды стояла задача выигрывать в четыре мяча. И возможности-то были! Но даже такая Турция, это все-таки Турция. Сильная европейская футбольная держава с игроками из "Милана" и "Ювентуса". А надо же — три поражения со счетом 1-8, до антирекорда Европы всего пары мячей не хватило. Тех самых, которых не хватило Швейцарии до второго места в группе и России/Дании в плей-офф вместо возможных бельгийцев.
Пока все идет по плану. Только по чьему?!
Группа А, 3-й тур
Италия — Уэльс — 1:0 (1:0)
Гол: Пессина, 39.
Статистика: Голевые моменты: 7-2, xG: 2,00 — 0,44,. Владение мячом: 65%-35%. Удары ( в створ): 23(7) — 3(1), угловые: 7-1, нарушения: 14-12, офсайды: 3-0
Италия: Доннарумма (Сиригу, 89), Бонуччи (Ачерби, 46), Толой, Эмерсон, Бастони, Верратти, Жоржиньо (Кристанте, 75), Бернардески (Распадори, 75), Кьеза, Пессина (Кастровилли, 87), Белотти.
Уэльс: Уорд, Гантер, К.Робертс, Ампаду, Родон, Н.Уильямс (Б.Дэвис, 86), Рэмси, Аллен (Брукс, 86), Джеймс (Уилсон, 74), Моррелл (Мур, 60), Бэйл (Левитт, 86).
Предупреждения: Аллен, 51. Пессина, 79. Гантер, 79.. Удаление: Ампаду, 55.
Судьи: Хацеган. Георге, Гингуляк (все — Румыния). ВАР: Гиль (Польша). Летексье, Пажес (оба — Франция), ван Букел (Голландия). 20 июня. Рим. Стадион Олимпийский.
Швейцария — Турция — 3:1 (2:0)
Голы: Сеферович, 6 (1:0). Шачири, 26 (2:0). Ирфан Кахветжи, 62 (2:1). Шачири, 68 (3:1).
Статистика: Голевые моменты: 5-5, xG: 1,88 — 1,27,. Владение мячом: 51%-49%. Удары ( в створ): 22(10) — 18(6), угловые: 8-7, нарушения: 12-18, офсайды: 0-1
Швейцария: Зоммер, Родригес, Видмер (Мбабу, 90), Эльведи, Аканджи, Шачири (Варгас, 75), Джака, Цубер (Бенито, 85), Фройлер, Сеферович (Гавранович, 75), Эмболо (Мехмеди, 86).
Турция: Угурджан Чакыр, Каан Айхан (Окай Йокушлу, 63), Чаглар Сеюнджю, Зеки Челик, Мерт Мюльдюр, Мерих Демирал, Озан Туфан (Юсуф Языджи, 63), Хакан Чалханоглу (Дорухан Токез, 86), Ирфан Кахветжи, Бурак Йылмаз, Дженгиз Юндер (Кенан Караман, 80).
Предупреждения: Хакан Чалханоглу, 70. Зеки Челик, 75. Чаглар Сеюнджю, 76. Джака, 78.
Судьи: Винчич. Кланчник, Ковачич (все — Словения). ВАР: Данкерт. Гиттельманн, Дингерт, Фриц (все — Германия). 20 июня. Баку. Стадион Олимпийский.
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