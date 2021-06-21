Футзал. Первые лица. Пола: я еще не сказал последнего слова!
Это произошло после поражения «Интера» в четвертьфинале плей-офф испанской Примеры от «Барселоны», в матче, в котором Пола уже на первых секундах забил гол, а спустя несколько минут выбыл из игры из-за травмы. Огорченный неудачной концовкой, но довольный проделанной работой, Пола рассказал испанской прессе о том, что перед ним уже стоит новая задача, которая его мотивирует.
Что чувствуете после последнего матча за «Интер»?
Я очень спокоен, своей работой доволен. Жаль, что я покинул площадку на второй минуте игры, возможно, все сложилось бы иначе. Теперь у меня будет время подумать о том, что произошло. Давления больше нет, и я хочу отвлечься.
Накануне вы выразили в сетях уверенность, что этот матч не будет вашим прощанием...
Да, потому что я видел настрой своих партнеров, и я тоже был очень мотивирован. Но все закончилось. Конечно, если бы я был на площадке, я мог бы больше помогать команде, не только на уровне игры, но и морально, чтобы выстоять, благодаря моему опыту и моей мотивации. Я смотрел второй тайм из отделения неотложной помощи и думаю, что нас подвела нервозность, что мы просто рано бросили биться за победу.
Когда вы приняли решение завершить выступления за «Интер»?
Это было не мое решение, а исключительно клуба, который не предлагал мне продления контракта. Спорт основан на достижениях, они считают, что мои результаты будут ниже ожиданий клуба, и я должен принять это. Я не согласен, потому что хорошо знаю себя, и верю, что снова буду выступать на высоком уровне.
Вам не приходило в голову, что они могут так поступить?
Я знал, что это может произойти, но не думаю, что полностью осознавал это. Моей целью было завершить карьеру в «Интере», особенно по прошествии стольких лет. Но я вижу все это со своей точки зрения, а клуб руководствовался моими выступлениями за последние полтора года, когда ковид и травмы не позволили мне много играть. Они также учитывали экономическую ситуацию и принимали решения в рамках своих полномочий.
Готовы ли вы были продолжить на худших условиях?
Конечно, и я сообщил об этом в клуб. Я знал, что травмы повлияли на мою работу и уменьшили бы мою зарплату. Но дело было не в этом, они не делали предложения о продлении.
Вы разочарованы?
Я не злюсь и не собираюсь портить отношения ни с кем в клубе. «Интер» выше интересов игроков, и это он доказывал на протяжении всей своей истории. Я не больше, чем кто-либо. Важно то, что я оставлю здесь как личность, то наследие, которое я оставлю истории клуба.
Можно ли сказать, что этот сезон был самым тяжелым в вашей карьере?
Уверенно могу сказать – да. Вначале у меня была травма, из-за которой я в большей степени не смог стартовать так, как хотел. Потом пошли переносы и сжатый календарь, а затем я узнал, что это будет мой последний сезон здесь... Но три титула не давали мне поводов для уныния до последнего матча с «Барсой». Они дарили мне надежду на повторение первого года, в котором мы выиграли все возможные титулы.
Как вы оцениваете эти десять сезонов?
Как выдающийся период. Я приехал за титулами и уезжаю с 19 трофеями плюс определенным личным признанием, титулом, завоеванным в составе национальной сборной... Всегда может быть лучше, но для меня это выдающийся результат. Это не желаемый финал, но он не испортит десять выдающихся лет. Сейчас я расстроен, но если бы в начале сезона мне сказали, что я как капитан трижды подниму трофеи над головой, я бы сказал, что это мечта.
А как насчет вашего будущего?
Я уже подписал контракт с другим клубом, но объявлю об этом совместно с ним, когда закончится мой контракт здесь. Это амбициозный проект, в котором я нуждался, я возлагаю на него большие надежды и стремлюсь к великим целям. Я еще не сказал последнего слова в футзале и очень надеюсь, что у нас все получится.
Можете ли вы сказать, будете ли выступать в Испании или уедете за границу?
Нет, пока не могу.
Компании Балтик Футзал Маркетинг стало известно, что Пола продолжит карьеру в «Браге», которая уже ведет активную трансферную компанию и в следующем сезоне собирается создать серьезную конкуренцию «Бенфике» и «Спортингу».