Футзал. Первые лица. Пола: я еще не сказал последнего слова!

Это произошло после поражения «Интера» в четвертьфинале плей-офф испанской Примеры от «Барселоны», в матче, в котором Пола уже на первых секундах забил гол, а спустя несколько минут выбыл из игры из-за травмы. Огорченный неудачной концовкой, но довольный проделанной работой, Пола рассказал испанской прессе о том, что перед ним уже стоит новая задача, которая его мотивирует.

Что чувствуете после последнего матча за «Интер»?

Я очень спокоен, своей работой доволен. Жаль, что я покинул площадку на второй минуте игры, возможно, все сложилось бы иначе. Теперь у меня будет время подумать о том, что произошло. Давления больше нет, и я хочу отвлечься.

Накануне вы выразили в сетях уверенность, что этот матч не будет вашим прощанием...

Да, потому что я видел настрой своих партнеров, и я тоже был очень мотивирован. Но все закончилось. Конечно, если бы я был на площадке, я мог бы больше помогать команде, не только на уровне игры, но и морально, чтобы выстоять, благодаря моему опыту и моей мотивации. Я смотрел второй тайм из отделения неотложной помощи и думаю, что нас подвела нервозность, что мы просто рано бросили биться за победу.

Когда вы приняли решение завершить выступления за «Интер»?

Это было не мое решение, а исключительно клуба, который не предлагал мне продления контракта. Спорт основан на достижениях, они считают, что мои результаты будут ниже ожиданий клуба, и я должен принять это. Я не согласен, потому что хорошо знаю себя, и верю, что снова буду выступать на высоком уровне.

Вам не приходило в голову, что они могут так поступить?

Я знал, что это может произойти, но не думаю, что полностью осознавал это. Моей целью было завершить карьеру в «Интере», особенно по прошествии стольких лет. Но я вижу все это со своей точки зрения, а клуб руководствовался моими выступлениями за последние полтора года, когда ковид и травмы не позволили мне много играть. Они также учитывали экономическую ситуацию и принимали решения в рамках своих полномочий.