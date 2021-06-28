Как перевести деньги из Эстонии в Россию и СНГ онлайн и без комиссии
Как перевести деньги из Эстонии быстро и без комиссии?
Неужели денежные переводы из Европы в Россию, Украину или Молдову могут быть бесплатными? Да, если вы пользуетесь сервисом онлайн-переводов KoronaPay.
Дело в том, что у KoronaPay есть два больших преимущества:
- комиссия 0 %,
- самый выгодный курс обмена.
Именно комиссия и курсовая наценка — две составляющие, которые определяют стоимость любого международного денежного перевода, причем курсовая наценка применяется, только если задействовано несколько валют (например, вы оплачиваете перевод в евро, а ваш адресат получает его в рублях).
Очевидно, что чем меньше комиссия и ниже наценка на обмен валют, тем меньше вы заплатите за перевод. Именно это происходит, когда вы пользуетесь сервисом KoronaPay.
Прежде всего, с европейских пользователей система вообще не берет комиссию за международные переводы. Это приветственный подарок KoronaPay всем, кому нужно перевести деньги из Европы, включая жителей Эстонии. Что касается курсовой наценки — в тех случаях, когда требуется конвертация — здесь тоже все просто: она минимальна. Специалисты KoronaPay постоянно отслеживает ситуацию на рынке, чтобы обеспечивать более выгодные, чем у конкурентов, условия.
Таким образом, чтобы отправить деньги из Эстонии с KoronaPay, нужно оплатить: 0 % комиссии (то есть ничего) и минимальную курсовую наценку (только если применимо). Например, если сумма перевода 100 евро, то со счета отправителя списывается ровно 100 евро и столько же дойдет до получателя.
Кроме того, пользоваться сервисом чрезвычайно удобно. Все, что вам понадобится, — это смартфон с местной SIM-картой (+372…) и приложение KoronaPay. В зависимости от страны назначения вам предложат разные способы оплаты и получения перевода.
Например, отправить деньги из Эстонии в Россию можно как прямым переводом на карту получателя, так и с возможностью получения наличными: адресат имеет возможность или самостоятельно зачислить денежные средства на свою карту, или забрать наличные в одном из пунктов выдачи. В свою очередь, для Украины система предлагает опцию прямого зачисления на карту, а для Молдовы — получение наличными.
Оплатить денежный перевод из Эстонии за границу можно дебетовой или кредитной картой, выпущенной любым европейским банком, а также банковским переводом или через платежную систему Trustly.
Теперь вы знаете, что с KoronaPay можно перевести деньги из Эстонии быстро, удобно и без комиссии. Скачайте приложение в App Store или Google Play и убедитесь сами!
Услуга предоставляется Koronapay Europe Limited, лицензия EMI № 115.1.3.30, выдана Центральным банком Кипра, регистрационный номер компании HE 375955. Полные условия обслуживания на сайте koronapay.com