ТАБЛИЦА | Украина уверенно проиграла Австрии, но все равно может выйти из группы

Австрия уверенно забрала очки у Украины. Команда Давида Алабы доминировал весь матч, после забитого гола ответила еше несколькими выпадами, но Марко Арнаутович простил соперника. По хорошему, счет должен был быть больше.

Команда Андрея Шевченко практически ничего не создала у ворот противника. Было несколько приличных подступов, но они ничем не закончились. Ужасная оборонительная игра и постоянные потери мяча не позволили достойно выступить в самом решающем матче на Евро-2020. Лучший игрок матча — болельщики. Их было много, их было слышно.

Теперь Украина сместилась на третье место, Австрия заняла заветное второе. Сейчас украинцам нужно ждать результата встреч в других группах, еще есть шанс выйти с третьего места в 1\8.

Таблица

RusDelfi провел текстовую онлайн-трансляцию поединка.



До матча

Украина проиграла Нидерландам и выиграла у Северной Македонии. В двух матча подопечные Андрея Шевченко смотрелись бодро и интересно. Основная проблема команды — защита и опорная зона. Украинцы пропустили четыре мяча за два матча и столько же забили. Можно ожидать, что сегодня будет много голов.

Австрия тоже отличается своей неровностью. Тактика — дайте мяч Давиду Алабе и он что-то придумает — заметна с первых секунд. Если Ярмоленко навяжет прессинг центральному защитнику соперника, то австрийцам будет сложно что-то придумать в атаке.

Говоря о раскладах, можно отметить, что Украину устраивает ничья. Австрии же нужно побеждать, если они хотят занять второе место в группе. В случае поражения или ничьи теоретические шансы тоже есть. Но крайне маленькие, уже нужно будет смотреть на разницу забитых и пропущенных. Напомним, четыре третьих места выходят в 1/8 финала (всего шесть групп).