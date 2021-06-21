Игроки одной из лучших сборных мира пригласили проституток в отель прямо во время турнира

Семь футболистов команды — Артуро Видаль (”Интер”), Гари Медель (”Болонья”), Пабло Арангис (”Универсидад де Чили”), Эдуардо Варгас (”Атлетико Минейро”), Жан Менесес (”Леон”), Пабло Гальдамес (”Велес Сарсфилд”) и Гильермо Марипан (”Монако”) — пригласили в Gran Hotel Odara проституток.

Чилийская сборная не тренировалась в субботу и воскресенье. Главный тренер Мартин Ласарте на фоне скандала может оставить свой пост.

Команда на Кубке Америки сыграла вничью с Аргентиной (1:1) и победила Боливию (1:0). 22-го — матч с Уругваем, 25-го — с Парагваем.