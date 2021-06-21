21.06.2021, 10:55
Игроки одной из лучших сборных мира пригласили проституток в отель прямо во время турнира(7)
Foto: Brit Maria Tael
Футболисты сборной Чили нарушили санитарный протокол и дисциплину во время Кубка Америки, устроив секс-вечеринку, передает sports.ru.
Семь футболистов команды — Артуро Видаль (”Интер”), Гари Медель (”Болонья”), Пабло Арангис (”Универсидад де Чили”), Эдуардо Варгас (”Атлетико Минейро”), Жан Менесес (”Леон”), Пабло Гальдамес (”Велес Сарсфилд”) и Гильермо Марипан (”Монако”) — пригласили в Gran Hotel Odara проституток.
Чилийская сборная не тренировалась в субботу и воскресенье. Главный тренер Мартин Ласарте на фоне скандала может оставить свой пост.
Команда на Кубке Америки сыграла вничью с Аргентиной (1:1) и победила Боливию (1:0). 22-го — матч с Уругваем, 25-го — с Парагваем.