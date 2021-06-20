Ферстаппен выиграл Гран-при Франции, но пожаловался на ветер. Россиянин Мазепин вновь последний

По словам самого пилота, успех ему принесла тактика с двумя пит-стопами.

”Понравилась мне гонка и борьба? Ну, в конце заезда — да (смеется). Поначалу было очень тяжело из-за ветра. То есть на одном круге баланс машины мог быть абсолютно нормальным, а уже на следующем она начинала скользить в каждом повороте.

Учитывая ситуацию с шинами, мы приняли решение пойти на тактику с двумя пит-стопами — к счастью, это решение себя оправдало. Нам пришлось серьезно потрудиться ради этого результата, но от этого победа стала еще приятнее”, — рассказал Ферстаппен.

Гран-при Франции

Поль-Рикар, Ле-Кастелле

20 июня 2021 года

Гонка

1. Макс Ферстаппен (”Ред Булл”) — 53 круга

2. Льюис Хэмилтон (”Мерседес”) +2,904

3. Серхио Перес (”Ред Булл”) +8,811

4. Валттери Боттас (”Мерседес”) +14,618

5. Ландо Норрис (”Макларен”) +1.04,032

6. Даниэль Риккардо (”Макларен”) +1.15,857

7. Пьер Гасли (”Альфа Таури”) +1.16,596

8. Фернандо Алонсо (”Альпин”) +1.17,695

9. Себастьян Феттель (”Астон Мартин”) +1.19,666

10. Ланс Стролл (”Астон Мартин”) +1.31,946

11. Карлос Сайнс (”Феррари”) +1.39,337

12. Джордж Расселл (”Уильямс”) +1 круг

13. Юки Цунода (”Альфа Таури”) +1 круг

14. Эстебан Окон (”Альпин”) +1 круг

15. Антонио Джовинацци (”Альфа Ромео”) +1 круг

16. Шарль Леклер (”Феррари”) +1 круг

17. Кими Райкконен (”Альфа Ромео”) +1 круг

18. Николас Латифи (”Уильямс”) +1 круг

19. Мик Шумахер (”Хаас”) +1 круг

20. Никита Мазепин (”Хаас”) +1 круг

Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Франции