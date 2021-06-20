Ферстаппен выиграл Гран-при Франции, но пожаловался на ветер. Россиянин Мазепин вновь последний
По словам самого пилота, успех ему принесла тактика с двумя пит-стопами.
”Понравилась мне гонка и борьба? Ну, в конце заезда — да (смеется). Поначалу было очень тяжело из-за ветра. То есть на одном круге баланс машины мог быть абсолютно нормальным, а уже на следующем она начинала скользить в каждом повороте.
Учитывая ситуацию с шинами, мы приняли решение пойти на тактику с двумя пит-стопами — к счастью, это решение себя оправдало. Нам пришлось серьезно потрудиться ради этого результата, но от этого победа стала еще приятнее”, — рассказал Ферстаппен.
Гран-при Франции
Поль-Рикар, Ле-Кастелле
20 июня 2021 года
Гонка
1. Макс Ферстаппен (”Ред Булл”) — 53 круга
2. Льюис Хэмилтон (”Мерседес”) +2,904
3. Серхио Перес (”Ред Булл”) +8,811
4. Валттери Боттас (”Мерседес”) +14,618
5. Ландо Норрис (”Макларен”) +1.04,032
6. Даниэль Риккардо (”Макларен”) +1.15,857
7. Пьер Гасли (”Альфа Таури”) +1.16,596
8. Фернандо Алонсо (”Альпин”) +1.17,695
9. Себастьян Феттель (”Астон Мартин”) +1.19,666
10. Ланс Стролл (”Астон Мартин”) +1.31,946
11. Карлос Сайнс (”Феррари”) +1.39,337
12. Джордж Расселл (”Уильямс”) +1 круг
13. Юки Цунода (”Альфа Таури”) +1 круг
14. Эстебан Окон (”Альпин”) +1 круг
15. Антонио Джовинацци (”Альфа Ромео”) +1 круг
16. Шарль Леклер (”Феррари”) +1 круг
17. Кими Райкконен (”Альфа Ромео”) +1 круг
18. Николас Латифи (”Уильямс”) +1 круг
19. Мик Шумахер (”Хаас”) +1 круг
20. Никита Мазепин (”Хаас”) +1 круг
Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Франции
1. Макс Ферстаппен (”Ред Булл”) — 131 очко
2. Льюис Хэмилтон (”Мерседес”) — 119
3. Серхио Перес (”Ред Булл”) — 84
4. Ландо Норрис (”Макларен”) — 76
5. Валттери Боттас (”Мерседес”) — 59
6. Шарль Леклер (”Феррари”) — 52
7. Карлос Сайнс (”Феррари”) — 42
8. Пьер Гасли (”Альфа Таури”) — 37
9. Даниэль Риккардо (”Макларен”) — 34
10. Себастьян Феттель (”Астон Мартин”) — 30
11. Фернандо Алонсо (”Альпин”) — 17
12. Эстебан Окон (”Альпин”) — 12
13. Ланс Стролл (”Астон Мартин”) — 10
14. Юки Цунода (”Альфа Таури”) — 8
15. Кими Райкконен (”Альфа Ромео”) — 1
16. Антонио Джовинацци (”Альфа Ромео”) — 1
17. Джордж Расселл (”Уильямс”) — 0
18. Мик Шумахер (”Хаас”) — 0
19. Никита Мазепин (”Хаас”) — 0
20. Николас Латифи (”Уильямс”) — 0
Положение команд в Кубке конструкторов
1. ”Ред Булл” — 215 очков
2. ”Мерседес” — 178
3. ”Макларен” — 110
4. ”Феррари” — 94
5. ”Альфа Таури” — 45
6. ”Астон Мартин” — 40
7. ”Альпин” — 29
8. ”Альфа Ромео” — 2
9. ”Уильямс” — 0
10. ”Хаас” — 0