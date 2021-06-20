Фигурант "московского дела" рассказал о подмене данных в его медкарте

Фигурант "московского дела" Константин Коновалов, который летом 2019 года после жесткого задержания его полицией попал в московскую больницу №67 с переломом ноги, в воскресенье, 20 июня, утверждает, что его выписку в электронной карте в системе Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) подменили.

Судя по выдержкам из этого документа, которые Коновалов опубликовал на своей странице в соцсети Twitter, пропала указанная с его слов информация о том, что его избили сотрудники полиции. Вместо этого в карте теперь значится: "травма бытовая, в результате падения на улице".

Кроме того, вместо описания его состояния при поступлении в больницу как среднетяжелого в электронном документе указано: "состояние удовлетворительное". По словам Коновалова, документ на бумажном носителе имеется у него на руках, для чего информацию меняли в системе, ему непонятно.

Дизайнеру сломали ногу при задержании во время пробежки

Константин Коновалов по профессии — дизайнер, одна из его работ — логотип Московского метрополитена. После инцидента во время протестов московских избирателей летом 2019 года он создал сайт "Рассказ о полицейском произволе", на котором подробно, практически по минутам описал все произошедшее в ним в день задержания — 27 июля 2019 года. На фотографии, опубликованной там, видно, что Коновалов лежит лицом на асфальте, в то время как шесть сотрудников полиции проводят его задержание.

По словам Коновалова, в этот день он не планировал участвовать в протестах оппозиции, а просто вышел на улицу, чтобы совершить пробежку. Он остановился у здания мэрии Москвы, чтобы сфотографировать автозаки, собранные там для разгона митинга в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордмы, — и был жестко задержан силовиками. Все это произошло за три часа до официального начала акции оппозиции.

Штраф за нарушение правил участия в митингах