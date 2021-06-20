20.06.2021, 17:31
Сто лет такого не было: в Латвии и Финляндии побиты температурные рекорды(7)
Foto: Tiit Blaat
В Латвии и Финляндии в воскресенье были побиты температурные рекорды, пишет rus.err.ee. В Латвии на одной из метеостанций температура воздуха 20 июня в 14:00 поднялась до 32,4 градуса, побив установленный 104 года назад рекорд, когда температура составила 32,1 градуса.
В Финляндии также зафиксирован самый жаркий день в этом году, и в Хейнола температура воздуха поднялась до 30,9 градуса. Финские метеорологи не исключили, что в течение дня будет зафиксирована еще более высокая температура.
Метеорологи прогнозируют рекордную жару в Латвии до 24 июня. В Финляндии температура воздуха днем до Иванова дня также может оставаться выше 30 градусов.