20.06.2021, 15:15
Перед Олимпиадой в Токио впервые не будут раздавать презервативы
Scanpix/EPA/KIMIMASA MAYAMA
Участникам Олимпийских игр в Токио впервые не будут раздавать презервативы перед началом и во время соревнований. Традицию, берущую начало с Олимпиады 1988 года в Сеуле, нарушат ради соблюдения строгих правил гигиены на фоне пандемии коронавируса, пишет DW.
Как пишет газета Die Welt, средства для предохранения в этом году (всего их закуплено 160 тысяч) спортсмены получат уже перед отъездом из Японии на родину. Организаторы Олимпиады предупредили, что в случае нарушения карантинных правил, предусматривающих отказ от "излишних физических контактов", спортсменам грозят высокие штрафы и даже высылка из Японии.