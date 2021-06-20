Перед Олимпиадой в Токио впервые не будут раздавать презервативы

Как пишет газета Die Welt, средства для предохранения в этом году (всего их закуплено 160 тысяч) спортсмены получат уже перед отъездом из Японии на родину. Организаторы Олимпиады предупредили, что в случае нарушения карантинных правил, предусматривающих отказ от "излишних физических контактов", спортсменам грозят высокие штрафы и даже высылка из Японии.