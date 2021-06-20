Италия вновь выиграла всухую и может в 1/8 финала сыграть с Украиной

Итальянцы предстали в обновленном составе - Манчини решил дать отдохнуть большой группе игроков. Единственный гол забил после подачи штрафного на 39-й минуте Маттео Пессина. В дальнейшем главной задачей валлийцев стало удержание счета и надежды на то, что в параллельном матче швейцарцы обыграют Турцию не слишком крупно.

С этой задачей Гарет Бэйл и компания справились, пусть и ценой удаления Итана Ампаду. С четырьмя очками Уэльс занял второе место, благодаря лучшей, чем у Швейцарии, разнице мячей. А Италия уже в 1/8 финала может сыграть с командой Украины, поскольку их соперником станет вторая команда из квартета C. Украинцы с тремя очками пока опережают австрийцев по дополнительным показателям, очный матч между ними состоится 21 июня.

Подопечные Роберто Манчини безупречно выглядели во встречах с Турцией и Швейцарией. Даже ничья гарантирует им первое место в группе и номинально более слабого соперника в 1/8 финала, а вот поражение отбросит на второе место. Уэльс с 4 очками практически гарантировал себе место в плей-офф, однако ничья обеспечит команде второе место и избавит от необходимости ждать результатов матчей в других группах, поскольку только 4 команды из 6, занявших третьи места, выйдут в 1/8 финала. Но даже в случае поражения валлийцы могут остаться вторыми. Для этого им нужно надеяться на оборону сборной Турции в матче со Швейцарией.