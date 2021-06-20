Швейцария забила Турции три мяча, но этого не хватило для второго места

Уже в первые 45 минут турецкая команда пропустила два гола — отличились Сеферович и Шакири. Таким образом, команда Турции за 2,5 сыгранных на Евро матча ни разу не поразила ворота соперника и пропустила 7 голов.

На 62-й минуте матча туркам после дальнего удара Кахведжи удалось сократить разрыв в счете. Гюнеш тут же выпустил на поле двух свежих футболистов, однако швейцарцы усилиями Шакири восстановили преимущество в два мяча.

Для того, чтобы догнать Уэльс, имевший перед началом матча 4 очка при лучшей разнице мячей, швейцарцам необходимо было забивать еще, но в концовке их запал иссяк. В итоге — третье место в группе и ожидание матчей в других группах.

Сборная Турции же стала главным разочарованием турнира, проиграв все три матча.

Швейцария — Турция 3:1 (2:0)

20 июня, 19.00, ”Олимпийский стадион Баку”

Голы: 1:0 — 6 Сеферович, 2:0 — 26 Шакири, 2:1 — 62 Кахведжи, 3:1 — 68 Шакири.

Швейцария — Зоммер, Аканджи, Эльведи, Родригес, Видмер (Мбабу, 90), Джака, Фройлер, Цубер (Бенито, 85), Шакири (Варгас, 76), Эмболо (Мехмеди, 86), Сеферович (Гавранович, 75).

Турция — Чакыр, Сеюнджю, Демирал, Мюльдюр, Айхан (Йокушлу, 63), Чалханоглу (Токез, 86), Ундер (Караман, 80), Туфан (Языджи, 63), Кахведжи (Кекчю, 80), Челик, Йылмаз.

Предупреждения:

Чалханоглу (70), Челик (75), Сеюнджю (76), Джака (78).

Превью игры

Матч между этими командами начнется в 19.00 по таллиннскому времени.

В случае победы турки наберут 3 очка и займут 3-е место в группе, опередив своего сегодняшнего соперника (4 очка будет у Уэльса в случае поражения от итальянцев). Тогда турецкой сборной предстоит ожидать результаты других матчей, поскольку только 4 команды из занявших 3-и места продолжат выступление в турнире.

Однако бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев неумолим в интервью "Спорт-Экспрессу":