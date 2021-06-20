Бывший тренер сборной России рассказал, как не проиграть Дании

– Когда Россия или ранее Советский Союз конкурировал с топ-сборными, для нас главенствующую роль играло физическое состояние. Только если наши игроки больше пробегут, покажут более высокие скорости, выиграют больше единоборств — у нас будут шансы.

По этим параметрам соперника можно превзойти, а вот по другим у нас козырей нет. Индивидуально датские футболисты значительно сильнее.

Наверное, основу тренеры выставят такую или почти такую же, какая играла с Финляндией и моментами показывала достаточно неплохой футбол. Обычно тренеры выигрышный состав если и меняют, то минимально.

Наконец-то проявил себя Миранчук. Его связка креативных полузащитников с Головиным внесла хорошую струю в игру нашей команды. Мне вообще видится, что они, приезжая из хороших европейских клубов, в сборной должны быть лидерами. Им по 25 лет, самый футбольный возраст.

— То, что нас устраивает ничья, — хорошо или, напротив, может сослужить дурную службу?

— Конечно, это плюс, потому что хотя бы есть второй вариант. Два из трех возможных исходов — наши. Другое дело, как ты это будешь воспринимать. Если станешь играть, только как бы не пропустить, — конечно, ничего не получится. Обязательно пропустишь и проиграешь.

— В таком случае всегда возникает дилемма — грубо говоря, прессинг или ”автобус”.

— Думаю, наши тренеры разберутся. Они же, в отличие от нас, видят на тренировках состояние игроков, знают все результаты тестов. Можно придумать великолепную тактику, дать суперустановку. Но если они не соответствуют объективным кондициям футболистов — без толку.

Игроки должны, во-первых, гореть, во-вторых, быть готовы функционально. Без этого даже самая умная тактика не сработает, — сказал Семин.