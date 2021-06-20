100 лет назад была основана самая знаменитая конфетная фабрика Эстонии

В мае 1921 года по адресу Мюйривахе 62 в Старом городе (в наши дни Уус 13) открылась новая кондитерская фабрика под названием Kawe. Основали ее братья Карл и Колла Веллнеры (Wellner), а названа компания была по их инициалам ”K” и ”W”: произнесенными вслух, первые буквы имен и фамилии братьев звучали как ”KAA-WEE”. К этому моменту Карл и Колла уже располагали опытом в кондитерском деле — в 1913 году предприимчивые молодые люди открыли в Петербурге шоколадную фабрику ”Реноме”, на которой трудились 30 рабочих. Когда фабрику конфисковали после революции, Веллнеры вернулись в Эстонию и вскоре снова работали в окружении сладкого шоколадного аромата.

Кондитерская фабрика в центре Таллинна

Kawe начала с производства шоколада, а позже ассортимент пополнили мармелад, карамель и марципан. Уже через год предприятие Kawe было на слуху, как минимум, в столице. ”В последние годы, помимо прочих отраслей промышленности, в Эстонии успешно набирает обороты производство сладостей. Создано немало фабрик по изготовлению шоколада, конфет и т. п., продукция которых завоевала даже зарубежные рынки. Одно из таких предприятий, энергично расширяющих деятельность, — шоколадная фабрика Kawe,