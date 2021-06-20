При наезде пикапа на участников гей-парада в США погиб один человек

«Один человек погиб, другой ранен после наезда пикапа, когда в субботу вечером только начинался парад Stonewall Pride Parade», — говорится в сообщении.

Так, около 19:00 белый пикап с флагом ЛГБТ-сообщества наехал на двух мужчин, стоявших рядом и ожидавших начало парада. Полиция задержала мужчину, который управлял автомобилем, на нем была надета футболка Fort Lauderdale Gay Men's Chorus (мужской хор гомосексуалистов Форт-Лодердейла).

Джастин Найт, президент хора гомосексуалистов Форт-Лодердейла, сообщил, что члены хора были удивлены, а задержанный водитель являлся «членом их семьи». «Насколько мне известно, это не было нападением на ЛГБТК-сообщество. Мы ожидаем более подробной информации и просим любви и поддержки сообщества», — сказал Найт.

Телеканал со ссылкой на очевидцев утверждает, что задержанный назвал произошедшее несчастным случаем. После инцидента организаторам пришлось отменить парад.

В июне прошлого вооруженный мужчина въехал в толпу протестующих в поддержку погибшего от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда в Сиэтле. Так, мужчина въехал в толпу и на ходу выстрелил в человека, затем остановился и вышел из машины. После этого он был задержан, у него изъяли пистолет. Тогда в результате инцидента пострадал один человек.