Британский футбол жив! Три аргумента в пользу Шотландии

Аргумент первый. Англия давно не торт



За 20 лет сборная сделала все, чтобы ей не сопереживать со стороны. В 90-е годы мощь состава и активные клубные симпатии к ”Манчестер Юнайтед”, делали эту команду одной из любимых среди европейских стран, но в новом веке ничего кроме недоразумения ее игра не вызывала, причем в самый ответственный момент. С чего мне ждать, что Англия сейчас волшебным образом перевоплотится в яростный, потный футбол конца прошлого века с крутыми чуваками в составе вроде Скоулза?

Автор, у тебя старческий маразм, — скажете вы.

И будете правы.

Аргумент второй. Шотландия — это праздник?



Посмотрите на этих прекрасных молодых и не очень людей. Вы правда думаете, что их сильно волнует качество футбола своей сборной? Уверен: ровно те же ролики мы с вами посмотрели при абсолютно любом исходе встречи. Шотландия впервые за черт знает сколько лет пробилась хоть куда-то, так что дайте людям получить удовольствие!

Шотландские фанаты поют диско-хит группы Baccara на высоте более 9000 метров ✈️



📽️ espnuk pic.twitter.com/Kn2kA62ayg — Спорт-Экспресс (@sportexpress) June 18, 2021

Аргумент третий. Игра была нормальная



И нечего нос воротить. Мне вообще кажется, что столь презрительное отношение зрителей к содержанию матча продиктовано серьезной интоксикацией после просмотра игры Дания — Бельгия. Никто не спорит: это две большие разницы. Если бы Шотландия играла как Бельгия, то ее верные фанаты вообще бы не поняли ничего. Где рывки по флангам? Где, мать вашу, сто тысяч навесов? Где, в конце концов, у вас на стадионе фонтан, чтобы можно было в него сигануть?!

Мне понравился матч. И Шотландия, представьте, приглянулась мне больше, чем Англия, которую даже не знаешь с чем сравнить.

Ну не со сборной же России ее сравнивать? Хотя что-то общее есть.

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