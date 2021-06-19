За рубежом
19.06.2021, 09:55

В Испании отменяют требование носить маску на улицах

 
Kadri Veermäe
Maske kandvad ostlejad eile Barcelonas.
Maske kandvad ostlejad eile Barcelonas.
Jordi Boixareu/ZUMA Wire
Власти Франции также приняли на этой неделе решение, что местным жителям и туристам разрешается пребывать в открытых общественных местах без маски.

Вчера премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что через неделю в стране отменяется требование обязательного ношения маски на открытом воздухе. Новое правило вступит в силу 26 июня.

”Эти выходные — последние с масками, потому что со следующей недели нам не придется носить их в открытых общественных местах”, — сказал Санчес во время визита в Барселону.

Обязательство носить маску вступило в силу в стране в мае прошлого года, требование распространялось на всех людей начиная с 6 лет. И только вчера на внеочередном заседании правительство Испании отменило это постановление.

Такое же решение приняли власти Франции, отменившие требование находиться в маске на открытом воздухе.

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