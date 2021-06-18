Все идет к матчу плей-офф Россия-Уэльс? Блогер RusDelfi продолжает делать прогнозы

Нет-нет, подождите, люди добрые, считать этот заголовок кликбейтным. Также подождите и недобрые, которые сочтут этот заголовок оскорбительно-неправдоподобным. Как так, не светит же ничего российским ногомячистам в Копенгагене, не бывать этому! Какая-такая Россия в плей-офф с таким футболом?! Да Дания еще и с Бельгией зарубится предварительно.

Разговор здесь не столько (и не только о России), а о календаре Евро. Таком странном и запутанном, по часть плей-офф в том числе, но и понятном в определенных позициях. Но сначала о матчах в группе А:

Коротко, потому что в самой группе почти все уже ясно. Уэльс хорош, это даже немного неожиданно. В матче с Турцией Гарет Бэйл поучаствовал во всем, в чем можно, кроме голов: дважды ассистировал забивавшим, пугал бакинских воробьев с пенальти, мазал с тех позиций, с которых проще забить. Все это было ярко и нескучно. Иногда тебе дают приз лучшего игрока, в том числе, и за харизму. Теперь Уэльс прочно устроился на втором месте и может даже группу выиграть, если в очном поединке третьего тура одолеет Италию.

Вот только, как ее одолеешь? Там вратарь Доннарумма проводит больше сухих матчей (2), чем спасений (1). Там не пропускают 965 минут, в следующем матче, наверняка, хотят перевалить через символическую цифру 1000. Италия Манчини не проигрывает 29 игр подряд. До рекорда — 1 матч, а поставлен он был еще при Виторио Поццо в 1935-1939 годах, когда еще итальянцы носили на рубашечках один знак, запрещенный сейчас в приличном обществе. Разве предпочтет Италия расслабляться с Уэльсом, когда можно войти в историю?!