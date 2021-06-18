Все идет к матчу плей-офф Россия-Уэльс? Блогер RusDelfi продолжает делать прогнозы
Нет-нет, подождите, люди добрые, считать этот заголовок кликбейтным. Также подождите и недобрые, которые сочтут этот заголовок оскорбительно-неправдоподобным. Как так, не светит же ничего российским ногомячистам в Копенгагене, не бывать этому! Какая-такая Россия в плей-офф с таким футболом?! Да Дания еще и с Бельгией зарубится предварительно.
Разговор здесь не столько (и не только о России), а о календаре Евро. Таком странном и запутанном, по часть плей-офф в том числе, но и понятном в определенных позициях. Но сначала о матчах в группе А:
Коротко, потому что в самой группе почти все уже ясно. Уэльс хорош, это даже немного неожиданно. В матче с Турцией Гарет Бэйл поучаствовал во всем, в чем можно, кроме голов: дважды ассистировал забивавшим, пугал бакинских воробьев с пенальти, мазал с тех позиций, с которых проще забить. Все это было ярко и нескучно. Иногда тебе дают приз лучшего игрока, в том числе, и за харизму. Теперь Уэльс прочно устроился на втором месте и может даже группу выиграть, если в очном поединке третьего тура одолеет Италию.
Вот только, как ее одолеешь? Там вратарь Доннарумма проводит больше сухих матчей (2), чем спасений (1). Там не пропускают 965 минут, в следующем матче, наверняка, хотят перевалить через символическую цифру 1000. Италия Манчини не проигрывает 29 игр подряд. До рекорда — 1 матч, а поставлен он был еще при Виторио Поццо в 1935-1939 годах, когда еще итальянцы носили на рубашечках один знак, запрещенный сейчас в приличном обществе. Разве предпочтет Италия расслабляться с Уэльсом, когда можно войти в историю?!
А теперь самое время обратиться к стадии плей-офф. В сетке четко написано: 26-е июня, Амстердам, 2-е место группы А — 2-е место группы В. футбол удивителен, но не до маразма. Потолок Турции — обыграть Швейцарию и трястись с 3-мя очками до конца группового турнира (а вдруг войдешь в число 4-х счастливчиков из 6-и?!). Швейцарцам нужно забивать туркам штуки три-четыре и ждать очередного клонирования счета 3:0 от итальянцев Уэльсу. Все это можно, но сложно. Победа Италии — ничья с Бэйлом и К куда реальнее. Значит, в группе А второй — Уэльс.
Также и в российской группе В: ну никак не верится, что Бельгия вдруг начнет сорить очками. Значит расклад в последний игровой день будет такой, что Россия будет опережать Данию на 1-3 очка перед очной игрой. Здесь конечно, ручаться за результат не буду. Но девиз нашего канала : "Россия — футбольная страна", а значит, уж на ничью-то рассчитывать можем. Так что, при положительном исходе для нас игры Россия-Дания, нам выпадет Уэльс с точностью процентов на 80%, вариант сложный но возможный. А вот Италию, если Уэльс ее обыграет, совсем не хотелось бы.
Но такому раскладу обрадовалась бы…сборная Украины. Второе место в группе С для нее пока тоже реальность (вряд ли голландцы отдадут первое). А второе место С играет…с первым из группы А. Вот такая совместная арифметика. На Украине лучше болеть за Уэльс, в России за Италию. Но их поединок в 30м туре группы А к просмотру обязателен!
А давайте еще чуть-чуть помечтаем? Сафонов отбивает пенальти от Бэйла, Дивеев нейтрализирует Рэмзи, Миранчук с Головиным забивают по голу после феерических распасовок и отскоков от стоящего Дзюбы…Кто там в четвертьфинале?
А это еще интереснее. За матчем-реваншем Уэльс -Россия-2016 может состояться еще один ремейк: Голландия-Россия-2008. Уже, правда, для голландцев этот матч будет принципиальным.
Помечтали? Ну и отлично! Теперь все мысли о сборной Дании.
Евро-2020, Группа А, 2-й тур
Турция — Уэльс — 0:2 (0:1)
Голы: Рэмси, 43 (0:1). К.Робертс, 90+5 (0:2).
Нереализованный пенальти: Бэйл, 61 (мимо)
Статистика: Голевые моменты: 4-8, xG: 1,24 — 3,7,. Владение мячом: 56%-44%. Удары ( в створ): 17(5) — 16(7), угловые: 10-7, нарушения: 18-8, офсайды: 1-0
Турция: Угурджан Чакыр, Каан Айхан, Чаглар Сеюнджю, Зеки Челик, Умут Мераш (Мерт Мюльдюр, 73), Туфан (Мерих Демирал, 46), Хакан Чалханоглу, Окай Йокушлу (Юсуф Языджи, 46), Бурак Йылмаз, Кенан Караман (Халил Дервишоглу, 75), Дженгиз Юндер (Ирфан Кахветжи, 83).
Уэльс: Уорд, Б.Дэвис, К.Робертс, Родон, Мефам, Рэмси (Уилсон, 85), Аллен (Ампаду, 73), Джеймс (Н.Уильямс, 90+4), Моррелл, Бэйл, Мур.
Предупреждения: Б.Дэвис, 90+2. Мефам, 90+2. Бурак Йылмаз, 90+2. Хакан Чалханоглу, 90+2.
Судьи: Соареш Диаш. Сантос Суареш, Тавареш (все — Португалия). ВАР: Пиньейру (Португалия). Приэто Лопес де Сераин (Испания), Летексье (Франция), Эрнандес-Эрнандес (Испания).
16 июня. Баку. Стадион Олимпийский.
Италия — Швейцария — 3:0 (1:0)
Голы: Локателли, 26 (1:0). Локателли, 52 (2:0). Иммобиле, 89 (3:0).
Статистика: Голевые моменты: 7-1, xG: 2,78 — 0,25,. Владение мячом: 49%-51%. Удары ( в створ): 13(3) — 6(1), угловые: 3-2, нарушения: 10-11
Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини (Ачерби, 24), Спинаццола, Барелла (Кристанте, 87), Жоржиньо, Локателли (Пессина, 86), Берарди (Толой, 69), Иммобиле, Инсинье (Кьеза, 69).
Швейцария: Зоммер, Аканджи, Эльведи, Шер (Цубер, 57), Мбабу (Видмер, 58), Джака, Фройлер (Соу, 84), Шакири (Варгас, 76), Родригес, Эмболо, Сеферович (Гавранович, 46).
Предупреждения: Гавранович, 49. Эмболо, 79.
Судьи: Карасев. Демешко, Гаврилин (все — Россия). ВАР: Данкерт. Гиттельманн, Фриц (все — Германия), Гиль (Польша).
16 июня. Рим. Стадион Олимпийский. 12445 зрителей.
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