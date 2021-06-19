Сборная России в последних турах ЧМ и Евро: шок в 2002-м и 2012-м, провал в 2014-м и 2016-м(5)
ЧМ-1994: 6:1 над Камеруном и невероятное невезение
В США Россия потеряла все шансы на выход в плей-офф с первых двух мест уже после двух туров – команда Павла Садырина проиграла Бразилии и Швеции. Но оставалась лазейка – выход через третье место. Поэтому к игре с Камеруном подходила, считая расклады. Против африканцев Россия выложилась: 6:1 и рекорд Олега Саленко. То, что этого не хватило, выяснилось уже после матча.
Для выхода в 1/8 должно было случиться хотя бы одно из следующих событий: поражение Болгарии от Аргентины, поражение Нигерии от Греции, поражение Нидерландов от Марокко или поражение Саудовской Аравии от Бельгии в другие игровые дни.
Но болгары обыграли аргентинцев (и вместе вышли из группы), нигерийцы вырвали победу у греков, Бельгия уступила Саудовской Аравии (тоже вышли вместе), а Нидерланды справились с Марокко. И еще до матча России США проиграли Румынии (и снова вышли вместе). Не сложилось вообще ничего.
Евро-1996: сыграли вничью с Чехией и не дождались победы Италии
Перед первым независимым Евро (на ЧЕ-1992 ездила сборная СНГ) Россия считалась одной из сильнейших команд мира, несмотря на неудачи на предыдущем ЧМ, и шла в топе рейтинга ФИФА. Однако первые два матча не задались: проиграли на «Энфилде» в напряженном матче Италии (привез Черчесов), потом сгорели на «Олд Траффорд» 0:3 Германии.
Несмотря на это, у России сохранялись шансы на выход из группы, пусть и минимальные. Нужно было обыграть Чехию (желательно как можно крупнее) и надеяться на поражение Италии от Германии. В третьем туре игроки Романцева превратили 0:2 в 3:2 при куче штанг у соперника и неуверенной игре Черчесова, но пропустили в самом конце и закончили 3:3. К тому же итальянцы с немцами скатали непроходную для нас ничью (0:0).
ЧМ-2002: устраивала ничья, но все закончилось слезами
После шестилетнего перерыва на ЧМ поехала совершенно другая сборная с Олегом Романцевым во главе – и попала в довольно легкую группу с Тунисом, Японией и далеко не звездной Бельгией. Победа над Тунисом в первом туре и поражение от Японии практически обеспечили россиянам выход из группы. В последнем туре нужно было не проиграть Бельгии, которая в матчах с теми же соперниками дважды сыграла вничью. Ничейного результата России хватило бы для второго места при любых раскладах.
Но все мы знаем, что было дальше. Россия быстро пропустила, отыгралась в начале второго тайма и вполне могла выйти вперед – моменты были. Но за 10 минут до конца бельгийцы выстрелили двумя голами, а россиян хватило лишь на молодежный гол имени Кержакова и Сычева. Слезы Дмитрия – самые яркие эмоции того турнира.
«Футболисты стали играть на удержание счета. И бельгийцы нас наказали, – говорил помощник Романцева Сергей Павлов. – Объективно – мы их не переиграли».
Евро-2004: третий тур играли на чемоданах
Несмотря на плотную итоговую таблицу группы A, (так кажется, если взглянуть на нее спустя 17 лет) на Евро-2004 Россия потеряла шансы на выход из группы еще после двух туров. Греция и Испания набрали по 4 очка в первых матчах, а Россия уступила испанцам и португальцам.
Зато в последнем туре красиво хлопнула дверью, когда ничего было не нужно: единственной на турнире обыграла будущих чемпионов Европы, а Дмитрий Кириченко забил самый быстрый гол чемпионатов Европы, который до сих пор никто не перебил.
Евро-2008: единственный выход из группы в истории
Самый успешный ЧЕ в независимой российской истории пока что остается единственным, где Россия вышла из группы. В первых двух турах Россия Гуса Хиддинка разгромно уступила Испании, потом выцарапала победу у Греции, но подходила к матчу со Швецией не с позиции силы: требовалась только победа, потому что в случае ничьей вторыми остались бы именно соперники.
И Россия добилась победы в довольно уверенном стиле: Павлюченко и Аршавин забили по голу, а защита погасила чужие моменты. А что было в четвертьфинале с Нидерландами – вы точно помните. А еще можете посмотреть (или пересмотреть) документальный фильм Sports.ru.
Евро-2012: нужно было не проиграть стареющей Греции
Кажется, та сборная России, которую принял Дик Адвокат, была самой играющей за все время выступления на крупных турнирах – и даже сильнее, чем на Евро-2008. Поэтому многие до сих пор грустно вспоминают: а что было бы, если бы вышли из группы.
В первом туре Россия разгромила Чехию, затем сыграла вничью с Польшей – но это все равно оставляло шикарные шансы на выход. Россиянам нужно было просто не проиграть в последнем туре стареющей Греции, для которой этот Евро станет последним на ближайшие 9 лет.
Но Георгиос Карагунис был против. Он стал автором единственного гола. При определенных раскладах Россию могло устроить даже поражение – если бы Чехия не смогла обыграть Польшу. Но чехи смогли – и они стали первыми, а россияне поехали домой вместе с ожиданиями и проблемами.
«Мы играли достаточно хорошо, владели инициативой, но однажды провалились в защите и пропустили, – заявил Адвокат после игры. – Мне неинтересно, что обо мне скажут в России. Мы с тренерским штабом очень много работали, чтобы построить команду. Мы не проигрывали на протяжении 16 матчей, но на этот раз нам не удалось продолжить эту серию. Надо было больше забивать».
ЧМ-2014: нужно было обыграть Алжир
В Бразилию россияне поехали с засушливым стилем Фабио Капелло, но были довольны и этим – ведь на ЧМ на тот момент нас не было 12 лет. Правда, два первых тура оказались печальными: с корейцами мяч в свои ворота уронил Игорь Акинфеев, с Бельгией россияне долго упирались, но все же пропустили на 88-й минуте.
Несмотря на это, шансы на выход из группы сохранялись перед матчем с Алжиром. России нужно было обыграть арабскую команду – тогда парни Капелло легко оказались бы выше. Корейцы могли вмешаться в борьбу за второе место только в случае крупной победы над Бельгией (а у той был 1 пропущенный гол в 2 матчах).
И почти час игрового времени россияне действительно шли на втором месте в режиме лайв после гола Кокорина на шестой минуте. Однако на 60-й Слимани сравнял счет, а больше никто забить не смог – и в плей-офф отправился Алжир.
«Сегодня ошибок не было. Мы могли победить. Их вратарь два раза отражал тяжелые мячи», – говорил Капелло после матча, заодно пожаловавшись на лазер, которым слепили Игоря Акинфеева перед голом.
Евро-2016: Смолов не побежал за Бэйлом, и сборная поехала домой
На том турнире, куда команду вытащил Леонид Слуцкий, положительные эмоции принесла только не самая заслуженная ничья с Англией. За полем во Франции происходили массовые столкновения ультрас, в раздевалке сборной России были драки, а на поле – страдание.
Хотя даже при этих условиях Россия не потеряла шансы на выход из группы перед последним туром, несмотря лишь на одно набранное очко в двух первых матчах. Россияне в матче с Уэльсом могли обеспечить себе минимум третье место (и точно вышли бы в плей-офф), максимум – второе (тут уже нужен был правильный результат в игре Англии и Словакии).
Но Уэльс раздавил сборную России, а главным символом того матча стал рывок Федора Смолова за Гаретом Бэйлом.
«Моя самая большая ошибка была не в том, что я бросил Бэйла, а в том, что я вообще за ним побежал. Думал прыгнуть в него, такая мысль – могут красную показать. После этого еще пару метров побежал по инерции, но бросил – дальше без меня», – объяснял свою реакцию футболист.
ЧМ-2018: к третьему туру решили задачу
Впервые в российской истории к третьему туру группового этапа на крупном турнире Россия подошла в статусе участника плей-офф. И крупно проиграла Уругваю – 0:3. России в плей-офф в итоге досталась Испания, а Уругваю – Португалия, и обе команды прошли более статусных оппонентов. А вот в четвертьфинале выбыли.
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