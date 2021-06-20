"Бытовой расизм и священная память о депортациях": кинокритик посмотрел фильм ”Похороны по-эстонски”

Андрус Кивиряхк работал и работает на грани попрания национальных устоев и оскорбления чувств верующих, как сказали бы в одной соседней стране. И удачно на этой грани балансирует, не заваливаясь совсем в фарс, но проходя по тонкой жёрдочке, действительность от этого фарса отделяющей. В ”Похоронах по-эстонски” собраны все скрепы и священные коровы современного эстонского дискурса, все элементы национальной идеи, если бы о ней задумывались доморощенные идеологи. Перечисляю: бытовой расизм, священная память о депортациях, ”настоящий эстонец должен иметь хутор”, ”на земельном участке непременно нужно что-то выращивать, желательно, картошку, желательно, тоннами”, непереводимое ”tee tööd ja näe vaeva”, бегство в Швецию в 1944 году, во время которого на самодельных лодках утонуло около 5 миллионов человек (при населении страны в полтора миллиона), ”каждый эстонец хорошо поёт” — возможно, что-то ещё, вылетело из головы. Собраны и осмеяны, смехом уничтожены, изображены хламом и мусором, вроде бесконечных банок заплесневелого варенья в подвале у старого Андреса.

Пауза явно пошла нам всем на пользу. Передозировка чем бы то ни было никогда не приводила ни к чему хорошему, а хороший саспенс, наоборот, ещё никому никогда не вредил. В общем, то ли мы отвыкли от отечественного кинематографа, то ли Рене Вильбре действительно удалось снять кино, к которому трудно предъявить хоть одну претензию. Дело, вероятно, в хорошем литературном первоисточнике, но и не только. Любую классику можно испортить, если её не чувствовать своей. Видимо, Вильбре и актёры эту пьесу Кивиряхка прочувствовали. Что приятно, и вот почему.

После долгой объяснимой паузы на экраны страны вышел очередной эстонский фильм — экранизация уже ставшей почти классической пьесы Андруса Кивиряхка ”Похороны по-эстонски” со звёздным составом исполнителей. Тут вам и Яан Ууспыльд, и Тамбет Туйск, и шикарный Пеэтер Оя в роли тартюфоподобоного крёстного сына покойного Андреса (роль которого исполняет вообще Иво Линна ), и непревзойдённый, как кажется, во всяком случае, в этом амплуа, Аго Андерсон в роли сильно пьющего соседа.

Это что-то вроде анекдота про евреев. Не помню, кто вбил мне в голову простое представление о сложном этикете в отношении деликатных тем. Еврей имеет право рассказывать пошлые и оскорбительные анекдоты про евреев. Никто другой этого права не имеет. Точно так же и здесь. Эстонцы имели полное право снять фильм о собственных национальных комплексах и стереотипах. Никто другой, пожалуй, не имеет права их педалировать. Но зато мы можем от души поржать над ”Похоронами по-эстонски” и где-то даже позавидовать. Мне кажется, что такое самоочищение от скреп не помешало бы ни одной нации на этой планете. Потому что вон и биологи говорят, что, если в доме завелась плесень, её нужно изгонять оттуда, а потом очень долго проветривать помещение. Всё это ведёт к оздоровлению климата в этом конкретном дому и к более продуктивной работе мозгов.

Меня радует, что мы живём в таком доме, в котором такого рода генеральные уборки периодически проводятся. И даже если в ”Похоронах по-эстонски” есть ровно одно место, которое звучит немножко слишком пафосно и слишком приторно и, таким образом, фальшиво (когда молодой Андрес сообщает своей подруге Леэ, что, несмотря на всю замшелость этого хутора и его семьи, ехать ему отсюда, по большому счёту, некуда, потому что ”здесь его родина, сынок”), это можно на первый раз простить. Да и увы, не нам, русским, здесь придираться.

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