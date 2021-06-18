Самое старое дерби мира свелось к нулевой ничьей

Матч не изобиловал голевыми моментами — каждая из команд нанесла за весь матч всего один удар в створ ворот соперника — и завершился нулевой ничьей, которая стратегически оказалась на руку англичанам. Они набрали 4 очка и теперь занимают второе место в своей группе. Решающий матч за лидерство подопечные Гарета Саутгейта проведут с чехами, также имеющими на своем счету 4 очка.

Тем не менее главный тренер сборной Англии не мог скрыть своего разочарования результатом.

”Мы разочарованы этим вечером. Понимаем, что способны играть лучше. Нужно отдать должное сопернику — они отважно защищались и играли хорошо.

Мы же не сделали достаточно для победы. Раз мы не победили, то в формате турнира в то же время важно было не проиграть. Мы знаем, что болельщики расстроены, но сейчас мы должны двигаться дальше.

Замена Харри Кейна состоялась из-за того, что нам нужно было больше рывков. Маркус Рэшфорд мог дать нам эту энергию. Мы принимаем решения на основе того, что видим.

Вся команда должна взглянуть на себя, начиная с меня. Мы должны быть лучше. Мы сделали недостаточно, чтобы выиграть. Было недостаточно ударов по воротам”, — заявил Саутгейт.

Превью

В пятницу на ”Уэмбли” сыграют сборные с самой богатой историей. Англия примет Шотландию — это старейшее в мире соперничество национальных команд, на Евро-2020 они встретятся в 115-й раз, пишет sports.ru.

Несмотря на нынешнее очевидное превосходство Англии над соседями (3-е место против 28-го в рейтинге УЕФА еще не отражает реальный разрыв), за 149 лет между сборными почти равновесие: Англия выиграла 48 матчей, Шотландия — 41, 25 раз команды сыграли вничью.

Историки шутят, что первый футбольный матч между соседями прошел, когда Уильям Уоллес (народный герой Шотландии, борец за независимость страны в 13 веке, чью роль в фильме ”Храброе Сердце” исполнил Мел Гибсон) кинул свиной мочевой пузырь через Вал Адриана (стена, построенная римлянами и отделяющая Англию от северных территорий), а английский крестьянин пнул его обратно.

Мало какое футбольное соперничество дополняет столь богатая история политических, военных и культурных конфликтов. Максимально краткое и исчерпывающее содержание отношений между соседями: Шотландия веками пыталась получить независимость, и последняя попытка провалилась в 2014 году, когда на референдуме о независимости шотландцы проголосовали против (55,3%). Страны выясняли отношения во всех возможных сферах, и как только в середине 19 века начала формироваться футбольная культура, а в 1863-м Футбольная ассоциация определилась с футбольными правилами, проведение матчей между соседями были лишь вопросом времени. В эту пятницу Шотландия получит шанс отомстить за него и обыграть соседей — впервые с 1999-го.