"Бельгия пока напоминает сборную Бразилии": смелые выводы блогера RusDelfi

А еще через 15 минут стало ясно — Мастер вернулся! Как в бильярде рассчитал точность и силу удара Кевин де Брейне. Эстетика футбола в его первозданном виде!

И вот на вторую половину вышел Де Брюйне. Он отсутствовал немного, всего 19 дней, но всего за один тайм успел доказать, насколько его фигура важна для сборной Бельгии. Сначала игра в атаке выровнялась, у Лукаку появилось больше свободного пространства для разбега. На 55-й минуте Бельгия отыгралась, эффективно протянулась линия Лукаку — Де Брейне -Торган Азар, с точным ударом последнего.

Заодно стало ясно, что ждет Россию в 3-м туре в Копенгагене — неистовый свист местных трибун и заряженная команда напротив. Моменты у Бельгии? Первый тайм им лучше совсем не вспоминать. 18 плюс.

Бельгия же пока напоминает сборную Бразилии на ряде турниров. Мол, мы лучшие, и этим все сказано, точка. Бразильцы часто вот так, вполноги, доходят до 1/4, 1/2 чемпионатов мира, а потом…1:7 дома от Германии, думаю, помнят все. По первому тайму можно было сказать, что именно Бельгия — худшая команда этого Евро. 12 минут — 5 опасных моментов у хозяев, включая гол Юссуфа Поульсена на 99-й секунде. Это второй показатель "скорострельности" за всю историю Евро. Первый принадлежит россиянину Дмитрию Кириченко, который огорчил греков (групповой этап Евро-2004) уже на 53-й секунде.

Но в том-то и дело, что победа финнов над Данией в Копенгагене — обманка! Оно не совсем игровое. Остановка сердца у ключевого игрока твоей команды прямо на поле — такое кого угодно может вогнать в ступор, а уж вывести из равновесия — сто процентов. Но даже без Эриксена психологически восстановившаяся Дания не будет слабой и даже средней. Там ребята из "Лестера", "Челси", "Аталанты", "Милана", дортмундской "Боруссии", "Барселоны", "Тоттенхэма". Абы кого на 10-ю строчку рейтинга ФИФА не поставит…

Тяжела жизнь фаворита. Особенно, когда сам начинаешь считать себя таковым. Ну а почему нет? Размазали 3:0 Россию , которая обыграла Финляндию, которая, в свою очередь, обыграла Данию. Бельгия — самая сильная, Дания — самая слабая, что не так?!

А как насчет сделать разницу мячей для россиян? Нет, бельгийцам нужна была просто победа. Они перешли в энергосберегающий режим, благо, на последнем рубеже был надежен Куртуа, пресекавший попытки идти ва-банк Брэйтуэйта и его товарищей.

Сразу после матча прочитал о том, что, мол, Бельгия помогла России. Пардон, а в чем? 5:1 они у Дании не выиграли, да и не стремились. Единственная опция, которая добавилась теперь у россиян перед выездом в Копенгаген — это возможность сыграть вничью. Тогда второе место (Уэльс в соперниках?) будет реальностью, вряд ли можно серьезно рассчитывать на победу Финляндии над Бельгией с вернувшимся Де Брейне. А поражение и слезные варианты считать голы для выхода с 3-го места — пустая трата времени, нашим футболистам в такой лотерее никогда не везло. Еще со времени Евро-1968, когда судьбу полуфинала СССР — Италия решала подкинутая вверх монетка.

Предваряя возможные комментарии, что у России нет против Дании ни единого шанса. Как раз в нашем случай вариант с возможностью ничьей радует, победа в Копенгагене будет действительно сродни чуду. Но не были достойны побед в играх с Данией ни Финляндия (22:1 по ударам в пользу датчан), ни Бельгия, особенно в первом тайме (22:6 по ударам в пользу Дании за матч). Им повезло. Так почему не может повезти и России?

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